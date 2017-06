Crónica 15-06-2017

Director del Servicio de Salud del Maule: “El Hospital de Linares no tendrá un retraso en el actual proceso de licitación”

- Rodrigo Alarcón viajó ayer a Linares para aclarar que la propuesta que invalidó la Corte de Apelaciones corresponde a la primera licitación



Una vez conocida la noticia que la Corte de Apelaciones de Talca dejó sin efecto decreto del Servicio de Salud del Maule, que invalidó la propuesta económica y técnica de Acciona Infraestructura S.A., respecto a la construcción del nuevo Hospital de Linares, las reacciones no se hicieron esperar.

De hecho, en la tarde de ayer, el Director del Servicio de Salud del Maule, Rodrigo Alarcón, concurrió hasta el Hospital de Linares para reunirse con el director del centro asistencial, dirigentes de gremios de la salud e integrantes del Consejo de Salud, para explicar la situación.

Al respecto, señaló que “el recurso presentado fue por la primera licitación que ya está cerrada y que se declaró desierta, porque ninguno de los oferentes cumplía con las condiciones planteadas por la Contraloría, lo que incluía a Acciona, que fue la que presentó la reclamación judicial”.

“Posteriormente, se inicia un segundo proceso de licitación que hoy está en curso y que cierra con alta probabilidad este 27 de junio, presentándose a la Contraloría el resultado de esta nueva licitación con un nuevo oferente y nueva adjudicación. Por lo tanto, el Hospital de Linares no ha tenido un retraso en este proceso licitatorio”, aclaró.

Con respecto a la acción particular de Acciona Infraestructura S.A., dijo que este sábado el Servicio de Salud del Maule presentará una apelación a la Corte Suprema, para que deje sin efecto esta resolución.

“Esto significa- afirmó- que no habría una demora con respecto a los plazos establecidos para la construcción del nuevo hospital. Nosotros presentaremos el oferente que tenga la mejor relación precio competencia a la Contraloría, que tendrá que hacer el análisis respectivo e indicarnos si el oferente es válido para proceder a la contratación y al inicio de la primera etapa de la construcción que es el diseño”.

Alarcón sostuvo que si la Corte Suprema le da el favor a la empresa, ésta podría demandar una indemnización, "lo que tampoco paraliza el actual proceso, ya que por la vía judicial no se puede adjudicar una obra que por la vía técnica no es posible de obtener".

En este segundo proceso de licitación participan siete empresas.

REACCIONES

Alcalde de Linares, Mario Meza: “A la dirección regional de Salud del Maule le quedó grande el poncho de la licitación del Hospital de Linares. Yo lamento esta nueva dificultad por Linares y por todo el Maule Sur, ya que será muy difícil revertir una decisión que fue tomada por unanimidad en la Corte de Apelaciones”.

Gobernador Pedro Fernández: “Esta situación es independiente al proceso de la segunda licitación que ya está en curso. Por lo tanto, estimamos que no retrasará el proceso, y por lo demás todos queremos que el hospital inicie su proceso de construcción a la brevedad. Hago un llamado a los usuarios para que estén tranquilos porque el gobierno está preocupado del tema”.

Senador Juan Antonio Coloma: “A mí me parece que lo que ha sucedido en el hospital de Linares, de esta nueva información que la Corte de Apelaciones acogió un recurso de la empresa cuyos antecedentes habían sido declarados inadmisibles por el Servicio de Salud del Maule, es el mejor ejemplo de lo mal que está funcionando el Gobierno, lo mal que está funcionando la Región en materia de Salud. Es inaceptable que ahora tengamos que enterarnos de otro retraso más para la construcción del hospital de Linares. Recordemos que durante el tiempo del presidente Piñera se licitó vía concesión este hospital y estaba en el proceso de ser adjudicado. Bueno llegó este gobierno dejó sin efecto el proceso de concesión, dijo que lo iba a hacer con recursos propios y llevamos tres años y medio, y ahora nos acabamos de enterar que hay una nueva postergación por que el Ministerio de Salud, ha hecho mal las cosas, las ha hecho mal una y otra vez”.