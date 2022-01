Crónica 05-01-2022

Director del Servicio de Salud Maule inauguró remodelaciones realizadas al hospital de Parral

El proyecto financiado con recursos del Ministerio de Salud, superó los 77 millones de pesos y consistió en la remodelación y conservación de más de 800 m2 del establecimiento.



Con el tradicional corte de cinta, el director del Servicio de Salud Maule, Luis Jaime, encabezó la inauguración de la Conservación de Infraestructura del Hospital de Parral, la que consistió en mejoras y remodelaciones realizadas a los servicios de pabellón, admisión y salas de espera. La instancia se vivió en compañía del director del Hospital de Parral, Ricardo Perales, la Alcaldesa de la comuna de Parral, Paula Retamal y funcionarios del establecimiento.

El Proyecto financiado con recursos del Ministerio de Salud que alcanzó los casi 77 millones de peso, consistió en la remodelación del edificio principal, así lo dio a conocer el director del Servicio de Salud Maule, Luis Jaime, “En el primer piso en el sector de Admisión de pacientes se creó una sala de espera con aire acondicionado y extracción. En la remodelación de la sala de Archivo activo se dotó de mobiliario nuevo y un full Space para el archivo de las fichas de pacientes, también con aire acondicionado y extracción. Todo lo anterior con los consiguientes trabajos de pintura de muro y cielo, cambio de piso y cambio a iluminación Led en todo el edificio. En el edificio de pabellones se cambió toda su cubierta de techo, eliminándose equipos antiguos que ya no estaban en uso, solucionando antiguas filtraciones hacia el interior del edificio. En el interior del área clínica se pintaron los pabellones Quirúrgicos y pasillos” describió.

Del mismo modo, el doctor Luis Jaime, señaló que “este es un hospital de mediana complejidad que es parte de la red asistencial del Maule, a la espera de la pronta puesta en marcha (4 años del nuevo Hospital de Parral) debemos mantener el edificio actual en las mejores condiciones posibles, tanto por seguridad para nuestros funcionarios, como para nuestros usuarios, es así como esta inversión involucra un gran esfuerzo, para que nuestra comunidad pueda recibir una atención en mejores condiciones”.

A su vez, el director del Hospital de Parral, Ricardo Perales, destacó la realización de las obras “Recibimos esto como un aporte muy importante porque nos permite ganas espacio para mejorar los aforos y atender de mejor manera a nuestros pacientes y por otro lado nos permite un mejor ordenamiento de las fichas clínicas puesto que una parte que no se ve, es el archivo de fichas que requiere de un resguardo muy riguroso y esto nos permite eso. Estamos contentos y sabemos que esto repercute directamente en la mejora de la atención para nuestros pacientes”.



En tanto, Paula Retamal, recalcó el impacto para la comunidad de estas mejoras “Estamos muy contentos compartiendo con nuestras autoridades regionales que vienen a realizar la entrega de obras de mejoramiento que benefician tanto al usuario como a las personas que trabajan en el hospital, muchas veces la gente no ve o no dimensiona el impacto que genera una mejora en un servicio público. Aquí vemos una mejor sala de espera para nuestra gente, un lugar más cómodo, más ordenado y seguro. Lo mismo con el almacenamiento de fichas y pabellones. Cualquiera de nosotros siempre está expuesto a necesitar de nuestro hospital, por tanto esto es una tremenda noticia para toda la comunidad”.