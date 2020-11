Agricultura 25-11-2020

Director DGA: Diálogo Ciudadano en San Clemente



El Director General de Aguas del MOP, Oscar Cristi Marfil, sostuvo un diálogo ciudadano con los vecinos de la comuna de San Clemente en la provincia de Talca, oportunidad en la cual se conversó sobre la pronta entrega del plan estratégico de la cuenca del Maule, el sistema de monitoreo de extracción efectiva (MEE) y principalmente sobre los remates de derechos de aguas.

La actividad, que se realizó en el polideportivo de la localidad, fue una invitación del alcalde Juan Rojas Vergara y contó con la participación de Paula Castro, directora de la DGA del Maule.

Los remates por no disponibilidad de recursos hídricos que se programaron en la comuna fue el tema principal de la reunión. Oscar Cristi explicó que el objetivo de estos remates es concluir los procesos administrativos que permitirían dejar disponibles derechos de agua no consuntivos que habían sido solicitados hace años, en un contexto de abundancia hídrica. “La DGA busca aplicar las herramientas legales que permiten regular el uso del agua teniendo a la vista objetivos como: garantizar el agua como un bien nacional de uso público, priorizar el consumo humano, evitar la especulación y dar más transparencia”.

Las subastas corresponden a 5 títulos pendientes de derechos de aprovechamiento de aguas No Consuntivos, que son aquellos que permiten emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla de acuerdo a lo establecido en el momento de ser adquiridos, y sería el paso final para dejar disponible el agua que se encontraba solicitada para fines de generación hidroeléctrica.