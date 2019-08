Crónica 18-08-2019

Director Ejecutivo de FIA visitó Thinkagro-UTalca y destacó aporte del centro tecnológico para las Pymes del Maule

En el marco del trabajo en conjunto de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y el Centro de Extensionismo Tecnológico Thinkagro, liderado por la Universidad de Talca, y que también cuenta con la participación de Inacap, su director ejecutivo, Álvaro Eyzaguirre, realizó una visita a la región del Maule.



En este contexto, el director de FIA, valoró el trabajo que realiza el centro tecnológico liderado por la UTalca para ayudar a las Pymes de la zona en hacer una transición más sencilla hacia la incorporación de herramientas tecnologías en sus procesos. “En nuestra visita a Thinkagro hemos visto cómo aumenta la competitividad de los agricultores cuando incorporan herramientas de automatización y digitalización. Innovar no es un privilegio; todo nivel de usuario –desde el pequeño hasta el grande- tiene una brecha de crecimiento que puede alcanzar con las tecnologías acordes a su perfil. El agro 4.0 está al alcance de todos los productores”, afirmó Eyzaguirre.



En tanto, José Antonio Reyes, director ejecutivo de Thinkagro-UTalca, detalló que “es muy importante generar espacios de vinculación efectivos entre empresas productoras agrícolas y proveedores de tecnologías a nivel nacional. Donde se generen confianzas y se pueda iniciar relaciones comerciales entre ambos sectores. Nuestro rol es facilitar y promover estos vínculos, asesorando técnicamente y acompañando a las empresas para que tomen las mejores decisiones de acuerdo a sus necesidades”.



Thinkagro se ha destacado por acercar e incorporar herramientas de automatización y digitalización a las Pymes de la región del Maule. A la fecha, ha realizado más de 200 servicios de asistencias técnicas a empresas del sector agroalimentario de la región en las áreas de software y gestión de la información, tecnología y sensores, data analytics, eficiencia energética y energías renovables no convencionales.



En esta línea, Reyes indicó que “para abordar los desafíos de la transformación digital en el agro es fundamental llevar a cabo un trabajo colaborativo entre distintas entidades, tanto públicas como privadas. Es por ello que es fundamental para nosotros como centro dar a conocer nuestra labor desde la región del Maule, el que puede ser expandido a otras regiones del país”.



Finalmente, Eyzaguirre puntualizó que “la innovación es agregar valor para aumentar la competitividad, lo que se puede lograr a través de la incorporación de tecnologías digitales. La robótica, automatización, agricultura de precisión, sensores, GPS, etcétera, ya no son ciencia ficción. Los precios han bajado, hay tecnología desarrollada en Chile, por lo que ya está al alcance de todos los productores”.



Thinkagro desarrollará la feria tecnológica y rueda de negocios AgroTech Maule 2019, en la que proveedores tecnológicos y empresas agroalimentarias podrán generar vínculos concretos para la adopción de tecnologías; sensores, dispositivos digitales, interconexión de sistemas, big data, inteligencia artificial. Actividad en la cual la FIA participará como colaborador