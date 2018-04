Política 10-04-2018

Director ejecutivo de Iguales recibe reconocimiento internacional



Como “Innovador Global” fue reconocido Emilio Maldonado, director ejecutivo de Iguales, por Time Warner, a propósito del trabajo que la fundación está realizando a través de Pride Connection Chile, la primera red de empresas con políticas a favor de la diversidad sexual en el país.

Hoy el director ejecutivo de Iguales, Emilio Maldonado, expondrá en el "2018 Best Places to Work for Equality", que se llevará a cabo entre el 9 y el 11 de abril en Nueva York. La iniciativa impulsada por Time Warner y patrocinada por Human Rights Campaign — una de las organizaciones de diversidad sexual más grande del mundo— reconoció a Maldonado por el trabajo que la fundación ha realizado con casi 40 empresas a nivel nacional con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexual (LGBTI).

Esto ha sido posible gracias a Pride Connection Chile, la primera red de empresas con políticas a favor de la diversidad sexual en el país, la cual fue articulada por Fundación Iguales con el fin de promover espacios de trabajo inclusivos para la diversidad sexual y generar lazos para la atracción de talento LGBTI a las distintas organizaciones que la componen. En menos de dos años, esta iniciativa ha sumado a 37 compañías entre las que se encuentran Walmart, Deloitte, Empresas SB, Accenture, Sodexo y Entel, por nombrar algunas.