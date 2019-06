Crónica 06-06-2019

Director nacional de INDAP Carlos Recondo, destaca alta valoración del servicio en encuesta de Libertad y Desarrollo:

“GENTE DEL SECTOR RURAL DE LA ARAUCANÍA SIENTE CERCANO A INDAP Y LE ENTREGA LA MAYOR Y MEJOR EVALUACION DE CONFIANZA”

También Indap cree que esta confianza y buena evaluación, la mejor que tiene un servicio público hoy en Chile, se extiende a la ruralidad de todo el país donde existe cobertura del servicio. Actualmente el Indap es el más querido en Chile rural.

Como “el resultado de un trabajo permanente de mucha cercanía con nuestros usuarios, con los campesinos y con la pequeña agricultura”, calificó el director nacional de INDAP, Carlos Recondo, la alta valoración que tuvo la institución en la encuesta “Identidad y Opinión de los Mapuche en La Araucanía”, realizada por el Instituto Libertad y Desarrollo para medir temas socioeconómicos, políticos, de cultura, tierras e identidad en esa región.

Según el sondeo, INDAP fue la institución mejor evaluada por los entrevistados, con una nota promedio de 5,5 en una escala de 1 a 7, superando a la Conadi (5,15), Carabineros (4,85), la Iglesia Evangélica (4,80), los medios de comunicación (4,29), la Iglesia Católica (3,77), los jueces (3,19) y los partidos políticos (2,49).

“Hoy, cuando en forma mayoritaria las instituciones presentan una mala valoración, por distintas razones, que INDAP aparezca con una buena y favorable calificación por parte de los ciudadanos, en particular por los pueblos originarios y el pueblo mapuche, es algo que nos llena de orgullo y nos deja muy contentos”, expresó Recondo.

Sobre las razones de este positivo resultado, dijo que, “por la presencia territorial que tenemos, somos la primera puerta a la que llega el agricultor y por lo tanto se siente acompañado, se siente atendido, siente que lo escuchamos y que resolvemos sus peticiones, inquietudes y problemas”.

Añadió que “nos sentimos cumpliendo una importante tarea de atención a la pequeña agricultura y en particular al pueblo mapuche, y tenemos la certeza de que probablemente en todas las regiones donde la agricultura es una actividad económica importante, los pequeños productores tienen esta misma opinión”.

Para el estudio, que se realizó entre el 1 y el 7 de abril pasado, se encuestó en forma presencial a un universo de 384 hombres y mujeres mayores de 18 años que se consideran pertenecientes al pueblo mapuche y que viven en zonas urbanas y rurales de las comunas de Temuco, Villarrica, Pitrufquén, Nueva Imperial, Lautaro, Galvarino, Carahue, Saavedra, Victoria, Cholchol, Padre las Casas, Vilcún y Freire.

Del total de la población encuestada, el 94% se siente mapuche o mapuche-chileno; un 15% habla mapudungun y un 44% solo lo entiende pero no lo habla; 39% se declara católico, 35%, protestante o evangélico y 5% dice pertenecer a una espiritualidad mapuche.

En el plano socioeconómico, la principal fuente de ingresos familiares de los encuestados es el comercio (29%), seguido de la agricultura (21%). Al considerar todos los ingresos del grupo familiar, el 60% dice que le alcanza justo y sin grandes dificultades y 35% declara que no le alcanza y tiene grandes dificultades. A solo 4% le alcanza bien y puede ahorrar.