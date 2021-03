Crónica 05-03-2021

Director Ramón Mercado destaca aumento de matrícula en colegio Alejandro Gidi



“Nuestra querida escuela Alejandro Gidi hoy tiene una nueva cara, nuestra matrícula ya no sigue disminuyendo año a año, muy por el contrario desde el 2019 pasamos de 135 alumnos a 188 hasta el día de hoy, aumentando incluso en pandemia”, señaló el director del establecimiento, Ramón Mercado.

”Creemos que ha habido cambios importantes y estos son el motivo para explicar los números que no nos acompañaban desde el año 2010, uno de ellos es que en nuestra comunidad existe un importante recurso humano comprometido al máximo con nuestra labor en el proceso enseñanza aprendizaje”, agregó.



El director destacó también el compromiso de los docentes y asistentes de la educación, junto al equipo de gestión, “nunca dejando solos a nuestros estudiantes, con la premisa de que cada alumno tiene su ritmo de aprendizaje utilizando distintas estrategias para su desarrollo. Por otra parte tenemos la gran respuesta de nuestros apoderados, comprometidos 100 % en este proceso.”

“Por otra parte, asamos todos nuestros computadores a los alumnos que lo requieran, reduciendo al mínimo los motivos para no conectarse desde la casa, suministrando incluso chips con internet a quienes lo requieran. Además de entregar útiles escolares en forma gratuita al 100 % de los estudiantes”, indicó Mercado.

Finalmente, puso de relieve la oportunidad de realizar cambios en la imagen del establecimiento, donde se destacan recuperación de áreas verdes, cambio de uniforme, el mejoramiento notable de la infraestructura, ampliación del patio de pre básica e instalación de pasto sintético, construcción de estacionamiento para más de 100 vehículos y cambio de luces del gimnasio.