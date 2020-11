Crónica 28-11-2020

Director SSM recorrió Dispositivos de Salud en Talca, Maule y San Javier



Un recorrido por 7 dispositivos del Servicio de Salud Maule realizó su Director, con la finalidad de conocer en terreno la realidad de estos establecimientos y dialogar con los funcionarios que en ellos trabajan.

La actividad comenzó en la base SAMU Talca, ocasión en que el Dr. Luis Jaime, Director del SSM, dialogó con los trabajadores de la salud. Los funcionarios expusieron sus inquietudes a la autoridad, enfatizando en la necesidad de realizar mejoras que permitirán dar una respuesta más adecuada de las ambulancias cuando sean requeridas. A modo de ejemplo, señalaron que una de las grandes dificultades es la retención de camillas al interior de los hospitales cuando trasladan pacientes accidentados. Lo anterior, provoca que los móviles no puedan salir hasta que dichos implementos no sean liberados, ya que una ambulancia sin camilla no puede entregar atención.

“Los funcionarios han hecho ver sus inquietudes y al mismo tiempo han hecho propuestas que pueden ir en directo beneficio de la comunidad y de los propios funcionarios. Se trata de ideas que debemos analizar si son posibles de implementar dado el marco normativo que nos rige y buscar la forma de optimizar la gestión de los recursos, especialmente lo que dice relación entre SAMU y hospitales”, explicó la autoridad.

Posteriormente, el directivo se trasladó a varios dispositivos de salud mental, los cuales están entregando atención de manera remota a los usuarios que lo necesitan. Sin embargo, en el caso de la Residencia Protegida, dada la condición de afección en la salud mental de los usuarios, la atención no se ha visto interrumpida y se sigue entregando de la misma forma que antes de la pandemia.

Los dispositivos visitados en Talca fueron SAMU; Café Flor de Loto; Residencia Protegida; Centro Amancay y Centro de Salud Mental Comunitaria (CSMC) Sin Fronteras. En Maule, el CSMC Raíces y en San Javier, la base SAMU.