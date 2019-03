Social 21-03-2019

Director Víctor Barrera: “Recursos para el Santuario Achibueno obedecen a un orden presupuestario”

Víctor Barrera, director del Programa Santuario Achibueno que se ejecuta a través de INFOR, se reunirá este viernes con los dirigentes vecinales de la precordillera para informar acerca de los avances del programa y la utilización de los recursos destinados desde el gobierno regional.

Del mismo modo, respondió a críticas del concejal Eduardo Ibáñez por el retraso del icónico Portal que se iba a instalar en el sector de El Peñasco, precisando que “llevo 8 meses a cargo del programa y nos encontramos con algunas falencias en términos de referencia del portal que en todo caso no estaba descrito en el formulario, sino que en su momento se ofreció a la comunidad del Achibueno. No obstante, lo retomamos, pese a que los costos que se calcularon eran muy bajos, por lo tanto en la licitación ninguna empresa se interesó en ejecutarlo, pero igual nosotros estamos trabajando en la iniciativa con un costo más elevado de manera que sea atractivo para las empresas interesadas. Por lo tanto es falso aquello de que INFOR está trabajando mal o no está invirtiendo adecuadamente los recursos. Además, si bien el plazo inicial caducó el 12 de febrero, nosotros ya en enero enviamos la solicitud a Vialidad, y nos queda un año más para materializar esta iniciativa. Yo los invito a informarse en nuestras oficinas que están ubicadas en calle Kurt Moller 754, en la ciudad de Linares”.

Respecto al tema de las señaléticas, Barrera aclaró que no son tres las que se han instalado, sino que ya hay 7, desde LLepo hasta La Gloria, “y que obedecen a la normativa del manual rutero que da a conocer los estándares y la cantidad de letras que deben llevar, de acuerdo a las características del camino”.

El director del programa dijo también que actualmente se está trabajando con 90 familias de la precordillera en diversas acciones como la producción de miel “con los correspondientes análisis para determinar sus propiedades nutricionales y botánicas. Las muestra representativa abarca desde Llepo hasta Juan Amigo, para luego generar un sello distintivo, con todas las condiciones que se requieren para producir de manera óptima”.

Consultado respecto a la inversión del programa, respondió que “es de 850 millones de pesos de parte del gobierno regional, aunque se habla de mil 20 millones de pesos, pero esa diferencia corresponde a aportes valorizados. En rigor ya llevamos 250 millones en ejecución. No se trata de que nosotros tengamos todo el dinero, sino que el gobierno regional nos va pasando de acuerdo al flujo de caja y de la forma cómo nosotros vamos rindiendo. Aquí todo obedece a un orden presupuestario”.

Destacó, asimismo, las acciones ambientales que se están realizando con escuelas de esta zona “en el cuidado de la naturaleza y la temática de invernaderos y de la basura”.

Víctor Barrera destacó, finalmente, la colaboración que hará INFOR para la recuperación de la capilla de Pejerrey que este 2019 cumplirá 100 años, “y todo el trabajo social que se está realizando en la precordillera, fortaleciendo también el concepto de gobernanza”.

INFOR es adscrito al Ministerio de Agricultura y financiado por el Gobierno Regional del Maule.