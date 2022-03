Crónica 02-03-2022

Directora Comunal de Salud: “En Linares estamos aplicando un promedio de 700 vacunas diarias contra el Covid”



La Directora Comunal de Salud, Mirtha Núñez, dio a conocer que en el marco de la continuidad del proceso de vacunación contra el Covid que se desarrolla en el gimnasio municipal de Linares, se está aplicando actualmente un promedio de 700 vacunas diarias.

“Con el equipo de vacunación que dirige Carla Carrasco, nos preocupa también la cantidad de grupos de personas que no se han vacunado, como los niños de 3 años y más que ya debiesen estar vacunados con la primera dosis, porque en la medida que todos estemos vacunados podremos hacer un círculo de calidad, los no vacunados no logran infectarnos”, indicó.

La enfermera dijo que se requiere que los adultos mayores se vacunen con la cuarta dosis de refuerzo, que los jóvenes y grupos intermedios lleguen a la tercera dosis, y que los niños avancen en primera dosis, “debido a que la vacunación es un proceso continuo”.

“Nosotros esperamos lograr la cobertura esperada y llegar a decir en algún momento que el cien por ciento de la población está protegida con tres dosis o más, y cuando eso ocurra pasaremos a un proceso, seguramente de una dosis anual con un antiviral similar al que circuló en el invierno europeo, como ocurre con la vacuna anti influenza que llega también en marzo”.

Mirta Núñez reiteró el llamado a vacunarse en forma gratuita, valorando el hecho de que el municipio haya facilitado el gimnasio municipal de Linares para llevar a cabo este proceso.

Finalmente, y ante el inicio del año escolar, la Directora Comunal de Salud dijo que “los colegios deben cumplir con todos los protocolos sanitarios, para que se pueda asegurar a las familias que todos los niños van a estar protegidos”.