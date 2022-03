Crónica 02-03-2022

Directora de Instituto Comercial: “Estamos pidiendo una prórroga para iniciar las clases presenciales”

La Directora del Instituto Comercial de Linares, Jacqueline Concha, dio a conocer que debido a tres obras de infraestructura que requieren de una intervención en el establecimiento, “es imposible iniciar las clases presenciales esta semana”.

Explicó que una de las obras corresponde al proyecto Liceo Bicentenario y que incluye salas multipropósitos y nueva biblioteca, “lo que nos quita el ingreso habitual de los estudiantes, ya que se está interviniendo toda esta zona”.

Agregó que a lo anterior se suman otros dos proyectos que corresponden al cambio de fachada del establecimiento, lo que implica trabajos en los tres pisos que dan hacia la Plaza.

“Por tanto, en este periodo no están dadas las condiciones para otorgar seguridad a los estudiantes y a nuestros funcionarios, debido a lo cual el Seremi de Educación, anunció una visita para este jueves y estaremos atentos a lo que nos señale en la oportunidad, pero esta semana no podremos iniciar las clases presenciales”, recalcó.

Jacqueline Concha pidió la comprensión a los apoderados y a la comunidad educativa, los que serán debidamente informados de los trabajos que se están ejecutando, mostrando en forma paralela a las clases on line, imágenes de los trabajos que se realizan actualmente.

“Para nosotros, una prórroga ideal sería de un mes para recibir una obra importante, especialmente en el ingreso, lo que permitiría generar mayores espacios para los estudiantes y funcionarios”, subrayó la directora del Instituto Comercial de Linares.