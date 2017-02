Nacional 12-02-2017

Directora de "Shrek" hace analogía entre Gobierno de Trump y la dictadura chilena

Vicky Jenson, que se encuentra en el país para participar como jurado del Festival de Cine de Lebu, conversó con Emol acerca de la industria cinematográfica local, del corto "Historia de un oso" y de la elección del republicano como Presidente de Estados Unidos.

Es la primera vez que Vicky Jenson llega tan al sur del continente americano. Según relata, lo más lejos que había llegado era a Costa Rica, país en el que vive parte de su familia materna. La directora estadounidense responsable de exitosos filmes animados como "Shrek" (2001) y "El espantatiburones" (2005) aterrizó el pasado jueves en territorio chileno para ser parte de la nueva versión del Festival Internacional de Cine de Lebu (FICIL 2017). "No puedo creer lo lejos que es", dice a Emol la directora al teléfono. Llegó a Concepción, Región del Biobío, y está "entusiasmada" con los lugares que recorrerá en el sur del país. Su llegada a Chile específicamente es para su labor en el FICIL 2017, donde participará como jurado del certamen y además dará una master class (clase maestra) el próximo jueves 16 de febrero en el Salón de Gobernación Provincial de Arauco. "Estoy feliz de estar en este festival y estoy feliz de hacer cualquier cosa que necesiten", dijo la cineasta entre risas. Ligada durante más de 20 años a grandes proyectos del cine y la TV —entre los departamentos de arte y animación, principalmente—, su gran logro lo alcanzó cuando la película del famoso ogro verde "Shrek" (DreamWorks), que co-dirigió con Andrew Adamson, ganó el Oscar en la categoría Mejor película de animación en el año 2001. En ese entonces, el galardón se lo llevó Aron Warner, productor de la cinta.

"No estoy orgullosa de mi país. Estoy avergonzada por quién votamos para que sea nuestro presidente. Algunos artistas y directores que conozco están inspirados de hacer algo con un mensaje, con la humanidad y creo que veremos más películas que inspiren a las personas, para que sean mejores, fuertes y compasivos", indicó. "A todos nos gustan las películas ligeras, todos amamos tener comedias, todos queremos una salida, pero creo que los artistas darán un paso y van a pelear fuerte por quiénes son. Creo que ese es el cambio importante para ver la reacción de esta nueva administración y de nuestro presidente anaranjado", añadió Jenson con una fuerte risa. La realizadora señaló que la película de Disney "Zootopia" (2016), nominada al Oscar, es un claro ejemplo de lo que harán los escritores durante este periodo, incluso en producciones animadas como esa. "Tiene un gran mensaje contra el prejuicio, de ver a las personas como individuos y no como especies (...) Está abarcando un maravilloso e importante tema social", señaló. En el mismo sentido, Jenson realizó una analogía entre el gobierno de Trump y los abusos a los derechos humanos ocurridos en Chile bajo el mando de Pinochet, los cuales inspiraron al cortometraje "Historia de un oso": "Es universal. Todas las personas han tenido alguna historia con dictadores, excepto Estados Unidos, hasta ahora", finalizó.