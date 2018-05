Crónica 19-05-2018

Directora Provincial de Educación: “Es evidente que tenemos que redoblar el trabajo para mejorar los resultados Simce”

Magdalena del Canto, Directora Provincial de Educación de Linares, reconoció que los resultados del Simce en enseñanza básica y media en esta provincia “no responden totalmente a las expectativas, no obstante que hubo algunos colegios que mejoraron su evaluación”.

“Como comuna en la provincia la mejor fue Linares, también San Javier tuvo un mejoramiento significativo, “pero es evidente que tenemos que seguir trabajando para mejorar lo que no está resultando, ya que muchas veces los recursos tecnológicos y pedagógicos que se entregan a las escuelas no reflejan un avance en términos de esta medición de resultados”.

“Otro de los aspectos a evaluar es que se sigue manteniendo la brecha entre colegios municipalizados y particulares subvencionados, situación que debe ser evaluada en cada comuna, para ver en qué estamos fallando para así buscar las soluciones”, afirmó.

La autoridad educacional sostuvo que se reunirá con los jefes DAEM para efectuar un análisis de estos resultados y analizar cuáles son las variables que inciden, buscando mejorar en un trabajo que debe ser a mediano y largo plazo.

Desde el nivel provincial se indicó que esta vez no se entregan mediáticamente los resultados por colegios “para no hacer distinciones ni herir susceptibilidades”.

FOTO: IVAN HONORATO, JEFE DE GABINETE, JUNTO A LA DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACION, MAGDALENA DEL CANTO.