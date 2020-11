Crónica 05-11-2020

Directora Regional de SernamEG Maule responde a emplazamiento de consejero regional

La directora regional de SernamEG Maule, Antonieta Morales Herrera, planteó con preocupación el aumento de violencia de género que se ha registrado en las últimas semanas en la región.

Confirmó que en lo que va del presente año se han consignado cuatro femicidios frustrados (Curicó, San Javier y dos en Talca) y tres femicidios consumados, uno en Constitución, Linares y Talca, este último el caso de Lisbeth Ureta (20años), asesinada en el domicilio de su ex pareja el que será formalizado este jueves en el tribunal de garantía de Talca.

Sobre este último femicidio, la autoridad regional de SernamEG indicó que se dialogó con la familia de Lisbeth para el patrocinio de querella contra el imputado que se presentará dentro de las próximas horas.

“Este jueves es la formalización oficial del imputado y hemos estamos trabajando en la querella que se presentará respecto a este hecho”, indicó.

Antonieta Morales junto con manifestar su preocupación por el alza en el último trimestre de casos de violencia contra las mujeres, apuntó que a nivel regional el Servicio a recepcionado 2.478 derivaciones, de las cuales el 82 por ciento mantiene contacto con los y las profesionales de los siete centros de la Mujer existentes en la región.

“Nosotros en este periodo de crisis hemos reforzado los canales de apoyo para mujeres víctimas de violencia recibiendo atenciones tanto psicológico, social y jurídico; lamentablemente con la pandemia hemos visto aumentado los casos de violencia de género por lo que también hemos aumentado los apoyos y equipos para tener la capacidad de respuesta a las mujeres”.

La autoridad regional de SernamEG añadió que desde el inicio de la crisis sanitaria los Centros de la Mujer incorporaron la modalidad de atención remota, con 18.441 atenciones bajo esta modalidad, situación que ha involucrado un desafío en el ámbito profesional y personal de los equipos territoriales, debiendo generar estrategias para resguardar la protección, atención y reparación de las mujeres que viven violencia.

EMPLAZAMIENTO DE CONSEJERO REGIONAL

Frente al emplazamiento que hiciera el consejero regional por Linares, Rodrigo Hermosilla, donde “exige a SernamEG transparentar cifras de violencia”, Antonieta Morales exteriorizó su extrañeza por la forma y fondo de tal comentario.

“Es lamentable y sobre todo porque al señor Hermosilla no lo hemos visto en el Servicio solicitando informes ni tampoco manifestándonos su preocupación y, es más preocupante todavía que un consejero regional no esté informado porque el tema de los femicidios consumados y frustrados y las diferentes acciones que ha tomado este servicio ha sido cubierta ampliamente difundidos en los medios de comunicación, regionales y nacionales, por eso digo nos sorprende”.

Antonieta Morales replicó que el emplazamiento efectuado por el consejero demuestra que no cuenta con la información fidedigna al solicitar a SernamEG que entrega la cantidad de denuncias por violencia de género.

“Este servicio (SernamEG) no recibe denuncias, sino que es en la PDI, Carabineros o la Fiscalía. Así que primero que todo, invitarlo como autoridad regional a que esté más informado sobre las diferentes situaciones y acciones que SernamEG realiza y por último, invitarlo si tiene preocupación por las agresiones a las mujeres, tiene las puertas abiertas del servicio para abordar estos temas”, precisó la autoridad regional del SernamEG.