Crónica 31-07-2020

Directorio del Centro de Negocios Sercotec de Linares fija desafíos para apoyar al emprendimiento de la provincia



El trabajo desarrollado en el último período, su funcionamiento en tiempo de pandemia y la proyección post emergencia sanitaria fueron los principales aspectos abordados por el directorio en pleno del Centro de Negocios Sercotec de Linares, que opera la Universidad Santo Tomás.

La actividad se desarrolló vía plataforma Google Meet, instancia en que se pudo conocer de primera fuente el impacto y los alcances que ha provocado el funcionamiento del CDN en el mundo del emprendimiento y la pequeña empresa de la provincia de Linares.

En la sesión de directorio virtual participaron el Rector de la Universidad Santo Tomás sede Talca, Osmán Garrido Delgado; Enrique Paris, Decano Nacional de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás; Marcelo Chacana, Director del Centro CIMON (Centro de Inteligencia y Monitoreo de Negocios); Guillermo Palma, Coordinador de Proyecto Centros de Negocios Linares y Satélite Cauquenes; Eduvijis Valenzuela, Ejecutiva Regional de Sercotec; Soraya Jadue, Vicepresidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de Linares; Andrea Villar, integrante de ASECTUR, Asociación de Emprendedores de Comercio y Turismo de la Provincia de Linares; Marcelo Castillo Sateler, Gerente del Mall Portal del Centro Talca; Rigoberto Ramírez, Presidente de proyecto Barrio Brasil Sercotec, además del equipo de profesionales del Centro de Negocios Linares, encabezado por su director Patricio Briones.

El estallido social, luego el período estival y hoy por hoy la pandemia por el coronavirus, no han detenido el funcionamiento del Centro de Negocios, que ha ido adaptando su acompañamiento a los clientes, utilizando principalmente las plataformas digitales y el asesoramiento personalizado, como una manera de que no pierdan la continuidad de su negocios e ideas de negocios en las que han estado trabajando constantemente.

En la sesión, se analizaron los resultados obtenidos durante este período de operación en la provincia de Linares, como así también los desafíos que se asumen para lo que queda de este año 2020 y su mirada para el año que se avecina.

Esta mirada fue complementada con el desafío de poder articular a todo el entorno de la Universidad Santo Tomás, que opera este Centro de Negocios a través de sus diferentes estamentos de economía, ya sea universidad como tal, pero además integrando a su Centro de Formación Técnica Santo Tomás y al Instituto Profesional Santo Tomás ya sea en capacitaciones a clientes como además asesorías especializadas en temas de diseño corporativo y desarrollo organizacional, entre otros.

Durante la reunión se destacó positivamente el aporte que han hecho desde su realidad cada uno de los integrantes del directorio, quienes pese a no haberse reunido formalmente han estado presentes en el desarrollo del Centro de Negocios, a través de aportes individuales y en permanente contacto con las autoridades que administran la parte operativa de directores sobre la aplicabilidad que se puede hace en cada uno de los territorios.

El encuentro fue la oportunidad además para fijar una serie de desafíos entre los que cuentan la capacitación en torno a la próxima entrada en vigencia de la boleta electrónica, la reinvención de emprendimientos en tiempos de crisis, además de entregar información y capacitación en el cumplimiento de los protocolos sanitarios en locales especialmente relacionados con el rubro del turismo y alimentos.

Un aspecto relevante lo marcó la integración a contar de esta fecha en el directorio de la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Linares, Soraya Jadue y de la integrante de Asociación de Emprendedores de Comercio y Turismo de la Provincia de Linares (Asectur), Andrea Villar, quienes aportarán con su experiencia a fortalecer el trabajo que lleva adelante el Centro de Negocios.