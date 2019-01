Policial 20-01-2019

Dirigente estudiantil: “estaremos atentos a que no se retroceda a la selección en la educación pública”

Al tanto del ingreso del proyecto de Ley de Admisión Justa, ingresado por el Gobierno esta semana a la Cámara de Diputados, dirigentes estudiantiles de Linares y el Maule Sur, que el 2011 lucharon desde las calles por el fin al lucro, co-pago y selección, observan atentamente el desarrollo de esta iniciativa y esperando el debate que tendrá en el Congreso.

César Eloy Alegría, uno de los dirigentes estudiantiles el 2011, que junto a otros encabezaron las movilizaciones por una Educación Gratuita, de Calidad y Para Todos, advierte que la propuesta del Ejecutivo, es un retroceso. “Claramente, aquí se quiere regresar a la selección en las escuelas y liceos municipalizados, que no sean los padres sino los establecimientos, los que decidan si un niño o joven puede ingresar o no al recinto. Es un peligro porque existe la intención de aplicar la misma lógica de mercado de la enseñanza privada, en la pública, lo que es una aberración”.

Agregó que “no descartamos que sea necesario reactivar la movilización social para defender una Educación Pública que no seleccione, que sea inclusiva”.