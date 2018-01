Política 02-01-2018

Dirigente francisco morales: “apoyo de agricultores a Piñera no es un cheque en blanco”

Evidente fue el apoyo que diversos gremios en el Maule Sur, entregaron en la reciente elección presidencial, a Sebastián Piñera, incluso con declaraciones respecto de considerar que su gestión por 4 años, permitiría tratar temas de relevancia, como la reactivación económica, apoyo a pequeños y medianos productores y materias específicas como la oposición de los agricultores a la reforma al Código de Aguas.

Francisco Morales, directivo de la Asociación de Regantes del Río Maule y agricultor de la zona de Villa Alegre, precisó que “nosotros no tuvimos mayores problemas en manifestarnos públicamente en apoyo del ahora Presidente Electo, Sebastián Piñera. Esto, porque fue el único que planteó una propuesta específica y seria sobre un programa agrícola, que potencie el desarrollo de cultivos tradicionales, que reimpulse la capacidad de negocios y que evite lo que consideramos, una expropiación al uso de las aguas, que se quiere realizar con la reforma al Código de Aguas que impulsa el actual Gobierno”.

No obstante, Francisco Morales fue enfático en agregar que “ese apoyo que entregamos, no significa que alguien pueda inferir que es incondicional. Obviamente, no es un cheque en blanco para el futuro gobierno. Está basado en que se concreten en los próximos 4 años, las propuestas que se realizaron a nuestro sector, que se cumplan los conceptos plasmados allí. Queremos estabilidad, pero eso requiere cumplir los compromisos.”