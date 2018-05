Política 15-05-2018

Dirigente Raúl Alfaro: “No se justica el paso bajo nivel de Maipú”

Dirigente Raúl Alfaro:

“No se justica el paso bajo nivel de Maipú”

El dirigente de la Junta de Vecinos de la población Oscar Bonilla, Raúl Alfaro, dio a conocer que entre los vecinos existe preocupación por el proyecto del paso bajo nivel de calle Maipú. “Estamos de acuerdo en que se mejore la calle Januario Espinoza, pero no en el paso nivel, porque no ayudará a descongestionar el tránsito de Linares”, afirmó.

“La iniciativa no apunta a lo realmente importante como es mejorar los sectores poblacionales. Hemos reiterado que donde sí hace falta un paso nivel es en el peligroso Cruce Matadero, lo que además le otorgaría una nueva alternativa de desplazamiento vehicular a toda la gente del sector Nuevo Amanecer”.

“Otro tema que nos preocupa es el Dren Yungay, ya que ese terreno es de una empresa, pero todavía no se ha comprado por parte del municipio para lograr la continuación de calle Yungay hasta Ercilla, lo que es un beneficio para todo el sector que hoy está convertido en un microbasural”, expresó Alfaro.