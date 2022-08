Editorial 09-08-2022

Dirigente Social

Hay quienes desconocen que cada 7 de agosto se celebra en nuestro país el día nacional del dirigente social y comunitario, como una manera de relevar el rol que cumplen en la sociedad los miles de personas que se dedican a esta labor en Chile.



Cabe recordar que el día nacional del dirigente social y comunitario busca ratificar el reconocimiento profundo a la labor de las y los dirigentes vecinales y comunitarios de todo el país.







La fecha escogida para su conmemoración coincide con que el 7 de agosto de 1968 se publicó la Ley sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, que supuso un notable estímulo al desarrollo del tejido asociativo en el mundo popular.





Hay un reconocimiento a todos los dirigentes y en especial también a las dirigentas mujeres que las estadísticas nos dicen que más del 80% de las dirigentas sociales de nuestro país son mujeres.



Los dirigentes son los que finalmente lideran y construyen barrio en todo el país. No podría haber política pública concreta de la que legislamos en el Parlamento si no fuesen estos líderes sociales los que efectivamente la pudiesen llevar a sus barrios, en donde se mide la calidad de vida de los ciudadanos chilenos y chilenas.



Desde el Senado se ha planteado mejorar marcos legales para entregarles a ellos los suficientes fundamentos de su rol, de su trabajo, y sobre todo de una estabilidad que no la tienen.