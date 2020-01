Deporte 26-01-2020

Dirigentes de la Asociación Víctor Zavala Bravo se reunieron con el alcalde para plantearle inquietudes del estadio enclavado en el sector oriente y canchas sintéticas

Como muy positiva fue catalogado el encuentro que tuvieron algunos presidentes de los clubes que dan vida a la Zavala. En este sentido el mandamás de esta asociación, Claudio Cofre Arévalo, entregó al edil las propuestas, entre ellas la instalación de dos baños y la factibilidad de mejoras en el recinto que le pertenece a la asociación.

“Conversamos algunos puntos que son necesarios con algunas peticiones que nos habían entregado los presidentes de las instituciones. Entre los puntos más importantes figuran baños públicos y la otra es una casa que necesitamos para el cuidador , en este sentido habíamos hecho el petitorio y había sido positiva la respuesta .Y el otro tema se relaciona con canchas sintéticas que hace rato estamos solicitando y que son tremendamente necesarias porque nos permitirían jugar en la época de invierno, ya que no hay en nuestra comuna , por eso esa una necesidad imperiosa , por este motivo nos volveremos a reunir el próximo lunes con el alcalde”, explicó el dirigente.

En tanto, el alcalde Mario Meza valoró este encuentro con los dirigentes del futbol amateur y dijo que “nos han hecho ver que este proyecto que nosotros habíamos trabajado de las canchas de pasto sintético con los viejos cracks y que lamentablemente no pudieron aceptar, por lo que significa transferir estos terrenos al municipio, lo que sigue en pie y es necesario. Este lunes 27 a partir de las 18:00 horas en los terrenos de la Quinta Municipal, al margen de donde está proyectado el Complejo Atlético, vamos a ver si se pueden construir dos o tres canchas de pasto sintético de 60 por cien metros que sería el gran requerimiento de la asociación Víctor Zavala Bravo y entiendo también de la AFAL. Algunos dirigentes han propuesto que los recursos que entrega el municipio al fútbol amateur puedan ir a la construcción de estas canchas. Ellos están en su legítimo derecho, y yo les agradezco porque en estos también hay que establecer algunas concesiones, pero para determinar respecto a la subvención de los 40 millones de pesos para el año 2020, que podríamos incrementarla. Tenemos que ver en terreno para estudiar cuál es la alternativa más seria por las cuatro asociaciones”.

Finalmente, el dirigente del Club Deportivo Nacional Municipal, José Miguel Muñoz, dijo que “quedamos satisfechos con este primer encuentro. Nosotros siempre hemos recibido buenas respuestas del alcalde, por eso había que conversar estos temas, principalmente la necesidad de tener canchas sintéticas con luz, porque hace falta para las diferentes competencias y la preparación de las selecciones a los torneos regionales. Ojalá se puedan plasmar porque esto es para el fútbol amateur y para todos los deportistas en general. Un lindo desafío tiene esta administración liderada por el alcalde Mario Meza Vásquez, creo que ya no podemos seguir esperando, no puede ser que otras comunas más pequeñas tengan canchas sintéticas. Ahora es el turno de la capital del Maule Sur, que posea este tipo de superficies”.

En la ocasión el Club Deportivo Nacional Municipal, entregó al alcalde un reconocimiento por su constante apoyo al fútbol amateur de Linares.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo