Editorial 07-04-2019

Discapacidad cognitiva

La Comisión de DD.HH. de la Cámara comenzó el análisis del proyecto de ley que modifica diversos textos legales con el objeto de eliminar la discriminación en contra de personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial.



La propuesta elimina una serie de disposiciones vejatorias que existen en distintos cuerpos normativos, fundamentalmente en el Código Civil, pero también en otras normas fundamentales del ordenamiento jurídico.



La principal modificación consiste en eliminar las referencias a “los dementes” y a “los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente” de un artículo que establece quiénes son absolutamente incapaces, cuyos actos no producen obligación ni efecto jurídico alguno.



En este mismo sentido, se modifican ciertos artículos que establecían inhabilidades del “demente” en materia civil, adaptaciones en las normas que regulan las tutelas y curatelas y derogación de títulos que establecen reglas especiales relativas a la curaduría del “demente”, del “sordo” o del “sordomudo”.



La iniciativa busca distinguir la discapacidad intelectual de la incapacidad jurídica, ya que en la actualidad, por el sistema de sustitución que existe, las personas con discapacidad son fácilmente declaradas interdictos y, con ello, se sustituye totalmente su voluntad.



Lo que hace el proyecto, agregó, es reconocer, de alguna forma, a la discapacidad no como una sola, no como un aspecto totalizante, que es lo que hace eso hoy día con el sistema de sustitución de voluntad, que viene un poco del siglo VIX, del Código Civil que habla del demente y loco y esa persona no tenía ninguna posibilidad de tener algún tipo de capacidad jurídica.