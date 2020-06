Editorial 10-06-2020

Discapacidad y pandemia



La Cámara de Diputados aprobó la resolución 1108, por medio da la cual se solicita al Presidente de la República que instruya al Ministerio de Desarrollo Social y Familia a fin de que dé cuenta de los programas, planes y medidas que se han diseñado y adoptado con el propósito de atender las particulares necesidades de las personas con discapacidad durante la pandemia del Covid-19.



Asimismo, se insta a que se aumenten los esfuerzos en aquellas áreas en las que no se haya respondido, teniendo en cuenta que las políticas públicas diseñadas para la generalidad de las personas, no son una respuesta suficiente para las necesidades de grupos específicos.

En el texto se argumenta que muy pocos gozan de trabajos formales y, los que lo poseen, han sido afectados por suspensión, disminución o pérdida de sus empleos. A esto, se agrega, se suma la imposibilidad de poder realizar teletrabajo, por las modificaciones técnicas que a veces deben tener los computadores para ser utilizados por ellos, entre otras situaciones que van en evidente desmedro de la igualdad de oportunidades.

La resolución agrega que esta situación también se refleja en los niños con discapacidad que, frente al cierre de los establecimientos educacionales, los mecanismos entregados para su educación virtual no les es accesible.



Además, se releva el hecho que, por su condición, las personas en situación de discapacidad, muchas veces, tienen enfermedades asociadas que aumentan su factor de riesgo, por lo que deben someterse a tratamientos anexos que tienen un alto costo.