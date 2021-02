Deporte 27-02-2021

Disconformes Clubes de Segunda Profesional con pintura de guerra ante nuevas condiciones deportivas



Medidas trasgreden la justicia, equidad, ética deportiva y el sentido común manifestó el SIFUP.

Muy complicados se encuentran los elencos que participaran en esta temporada en la llamada “Segunda Profesional”. Esto debido a los cambios en el ascenso, puesto que ahora el equipo que se corone campeón en esta categoría, no subirá de inmediato, ahora deberá disputar esa opción con el cuadro que ocupe la ultima posición en la Primera B. O sea, literalmente ahora será medio cupo y no el ascenso directo.

En una declaración firmada por todas las instituciones que forman parte de la Segunda Profesional, expresan que “No existe equidad deportiva alguna en la determinación que está tomando de forma unilateral la ANFP y en particular el Consejo de Presidentes. Por lo que los clubes que integran la categoría, informan a la opinión publica que no participaran en ningún torneo que no contemple, a lo menos un cupo de ascenso a la Primera B, junto con una cantidad equivalentes de cupos de descenso”, plantea la misiva.

Condiciones Anormales

Además, los clubes cuestionaron las condiciones en que se jugará el torneo. “Las condiciones deportivas que se nos imponen son muy distintas a las del resto de los torneos profesionales de fútbol. Como lo son el límite de cuatro contrataciones de jugadores que sobrepasen los 25 años de edad y el tener solo un cupo de extranjero. Esto sin contar el importante aporte económico de televisación (que no tienen en Segunda), como si lo tienen el resto de los clubes de fútbol”, añadió.

“No podemos aceptar que mediante una decisión unilateral se nos quite el cupo de ascenso directo a la Primera B y se obligue al campeón a jugar un partido de definición con el último del torneo ya señalado. Lamentamos profundamente que por estos actos se vea amenazado la representación de miles de hinchas y que tornan imposible el desarrollo de nuestra profesión, pero nos encontramos a la espera de encontrar una pronta respuesta”, cierra.

Mientras los clubes están en pie de guerra, distintos estamentos ya han entregado su apoyo a la causa de la categoría.

El SIFUP, a través de un comunicado manifestó que “hace dos semanas planteamos a la ANFP, que otorgar medio cupo de ascenso a la Segunda, trasgrede la justicia, la equidad, la ética deportiva y el sentido común”. ¿A quién puede parecerle justo que un equipo Sub 25, sin apoyo económico, dispute una final?

No hay que olvidar que esta división , se sostiene económicamente con el trabajo de cada uno de los clubes integrantes , aportes privados de los accionistas o miembros de la Corporación de cada club y con los recursos que cada uno puede recaudar para así cumplir con las obligaciones ( arriendo de estadio, pago de jugadores y funcionarios , etc.), sin contar con el importante aporte económico por concepto de contratos de televisación como si lo tienen el resto de los clubes del futbol profesional . Debido a lo anterior las condiciones deportivas que se nos imponen son muy distintas a las del resto de los torneos profesionales de futbol, como lo son el limite de 4 contrataciones de jugadores que sobrepasen los 25 años de edad y tener un solo cupo de extranjero. A esto se suma producto de la pandemia mundial que nos afecta, todos los clubes han aumentado sus gastos a su propio costo.

Por este motivo no vamos a ceder nuestro cupo directo a la Primera B, del futbol profesional chileno.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo