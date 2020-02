Nacional 07-02-2020

Discriminación y bajo uso de preservativos: Los datos de la primera encuesta a hombres gay en Santiago

Gran discriminación y el "relajamiento" en el uso de de mecanismos preventivos del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) reveló la primera encuesta que se realizó en la Región Metropolitana a hombres homosexuales y bisexuales, entre 30 y 49 años.

La encuesta, elaborada por la Seremi de Salud y el Movilh, reveló que el 74,9 por ciento dijo que ha sido discriminado por su orientación sexual.

Asimismo, el 22 por ciento de los encuestado dijo que alguna vez se hizo daño producto de la discriminación. De estos, y a raíz de la homofobia, el 42 por ciento pensó en el suicidio, el 37 por ciento dañó zonas de su cuerpo y el 29 por ciento consumió drogas de manera abusiva.

Además siete de cada 10 personas (70,3 por ciento) evita siempre o a veces expresar su afecto en público hacia otros hombres por medio a ser agredido, amenazado o acusado.

A juicio del vocero del Movil, Óscar Rementería, "esto es preocupante porque lo que nos viene a decir es que a pesar de los avances que hemos tenido como sociedad, la discriminación y su percepción siegue presente en nuestra sociedad".

En cuanto al uso de mecanismos preventivos para el VIH y otras ITS, la encuesta destacó que el 78 por ciento tuvo una o más relaciones sexuales sin condón en el último año y que el 26,3 por ciento ha tenido al menos una vez sifilis a lo largo de su vida.

El 12,5 por ciento de los encuestados declaró vivir con el VIH.

El sondeo reveló otra conducta peligrosa en el campo de la sexualidad. El 70,3 por ciento ha tenido sexo bajo el efecto de las drogas, cuyo consumo es alto.

El vocero del Movilh planteó que "los resultados de este sondeo son preocupantes, en tanto explicitan relajamiento en los mecanismos preventivos del VIH y otras ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), así como una conducta de riesgo muy extendida: tener sexo bajo los efectos de alguna droga".

"Todo se cruza con altos niveles de discriminación en razón de su orientación sexual y con mayores libertades para experimentar aventuras, en tanto se trata de un grupo etario ya independiente. Estos factores debiesen ser considerados por las políticas de prevención de VIH y las ITS, las cuales a todas luces requieren enfoques etarios", sostuvo Rementería.

La seremi de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Oyarce, afirmó que "nuestro plan que es que las personas sean negativas (...), es decir, que bajen sus niveles de transmisibilidad del virus. Lo que necesitamos es que todas las personas hagan sus controles. Esta es una enfermedad crónica".