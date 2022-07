Política 20-07-2022

Disminuyen requisitos para obtener licencias de conducir no profesionales



Facilitar la obtención de las licencias de conducir no profesionales es el objetivo del proyecto (boletín 14628) que aprobó la Cámara.

La iniciativa se analizó de acuerdo al segundo informe de la Comisión de Obras Públicas. Este vino a hacerse cargo de las indicaciones presentadas en la Sala, cuando el texto se respaldó en general, el pasado 17 de mayo.

En concreto, se trata de una modificación a la Ley de Tránsito. Por su intermedio, se elimina el requisito de escolaridad básica para obtener licencia de conducir no profesional Clase B y C. En su reemplazo, se exige a los conductores saber leer y escribir.

Adicionalmente, se impone esta misma condicionante para la obtención de la licencia de conducir especial Clase F.

La propuesta busca que las y los chilenos que no han concluido su enseñanza formal, pero saben leer y escribir, puedan obtener su licencia de conducir. Asimismo, facilitar el trámite para la población migrante. Esto, debido a la dificultad para homologar los certificados de enseñanza básica.

Cabe mencionar que, igualmente, quienes quieran acceder a estas licencias deberán cumplir con los demás requisitos legales impuestos. Del mismo modo, deberán aprobar los exámenes teóricos y prácticos respectivos.

El proyecto, analizado en segundo trámite legislativo, pasó ahora a consideración del Senado.