Opinión 05-01-2020

Divagaciones

Me agrada la gente que piensa en voz alta, la que mira de frente y aprieta la mano en gesto fraterno. La que ríe, festiva espontáneamente y también la que sabe llorar en silencio, con discreción y recato. Llanto y risa son escapes anímicos, que usa el alma para dar rienda suelta a la alegría o la pena. Ambas son exteriorizaciones incontenibles de una emotividad delicada y sensitiva, que muestra que en todo ser humano, palpita una textura espiritual que diferencia a éste de la dura y material estructura de la piedra y también de la rigidez de la razón terca y de la lógica implacable.

Pensar en voz alta es mostrar - y no esconder - la identidad del individuo, la esencia de los valores que lo animan, sus virtudes, sus convicciones, sus actos de fe en lo religioso, lo político y lo filosófico, que lo configuran como un ente social y humano que no teme desnudar la intimidad de sus estratos psicológicos y volitivos, en los que no encontrarán ni falsedad ni engaño.

Pensar en voz alta es desafiar el juicio de los demás, no esconder propósitos innobles y afirmar que la sinceridad abierta es la más valiosa carta personal y un limpio pasaporte ético y espiritual que dignifica a quien lo muestra, dondequiera se encuentre.

Pensar en voz alta equivale a declararse libre de extrañas ataduras y a la vez responsable de lo que dice o hace. Es un expediente, que usado con serenidad y madurez, concede gravitación a ideas, opiniones o juicios. Quien así se comporta prueba ser leal consigo mismo, con el medio en que trabaja, con sus pares y con la sociedad toda, que terminará por distinguirlo y admirarlo.

Mirar de frente es una actitud corriente en la gente de bien; altiva, valiente y convencida de que gesto de tal naturaleza demuestra vigor y profundidad de ideales. De gente que cree que una mirada limpia y directa es un camino pedagógico en busca de sintonía, de consenso y de armonía, en la tarea común de uniformar métodos y expectativas de concordia y entendimiento, tendientes a configurar una sociedad que sueña con establecer y consolidar la paz, la justicia y el respeto entre los hombres y los pueblos.

Mirar de frente es jugar sin trampas ni escarceos, es allegar luz, consejo y fe, es asegurar que la racionalidad debe primar sobre la duda, el prejuicio y el temor. Es sobreponerse a la calumnia, la mentira y el error. Quien de frente mira muestra resolución, intrepidez y convencimiento absoluto que al obrar de este modo quedan atrás el engaño, el dolo y la falsía. Aquel que rehúye la mirada de su interlocutor por lo general suele portar finalidades aviesas, ocultar oscuros procedimientos y aún dudar de sus apresuradas argumentaciones.

La gente que no estrecha amistosamente la mano que se tiende no es digna de fiar. La carga afectiva que circula en un afectuoso y franco apretón de manos es enorme y en este lazo de unión, más allá de un simbolismo costumbrista, viaja un espectro de valores que incluye socorro, estimulo, comprensión y amistad, difíciles de aprisionar en vocablos simples o en reflexiones semánticas.

Sin embargo, es conocido el poder de tal efluvio, lo grato de este gesto y lo expresivo del contacto. Es más que un saludo protocolar, es un compromiso, de simpatía, ya que cuando las personas se funden en un apretón de manos, adquieren un tácito vínculo de espiritualidad y juntas sellan una comunión de conciencia y corazón.

La comunidad del presente confía que ojalá en un futuro muy próximo, las manos de todos los hombres y mujeres del mundo, se unan en un intento, de real conciliación, estrechándose sin temor ni rencores, celebrando así el triunfo del amor sobre el odio y de la solidaridad sobre el vano, endémico y mezquino egoísmo, que parece ser el signo de los tiempos que vivimos.

Nota: Las recuperación de este trabajo dominical del Dr. Norambuena, obedece a la inquietud de un amigo cercano; con quien conversábamos sobre lo que va ocurriendo, desde aquel 18 de octubre de 2019, en nuestro país (y en otros lugares del mundo), por ver qué final tendrá todo “el estallido social” que puso en evidencia esta sociedad injusta en la que vivimos, y cuyos responsables no visualizaron a tiempo. La ciudadanía lo exige, porque existe un cansancio de mucho ofrecer y prometer, pero poco y nada para cumplir.

El Dr. Norambuena Somerville lo deja muy claro, en el cierre de su escrito: “La comunidad del presente confía que ojalá en un futuro muy próximo, las manos de todos los hombres y mujeres del mundo, se unan en un intento, de real conciliación, estrechándose sin temor ni rencores, celebrando así el triunfo del amor sobre el odio y de la solidaridad sobre el vano, endémico y mezquino egoísmo, que parece ser el signo de los tiempos que vivimos.





(Manuel Quevedo Méndez, rescate histórico de las crónicas del Dr. Carlos Norambuena Somerville, Hijo Ilustre de Linares)