Crónica 30-06-2021

Diversas APR de la región ya no sufrirán con los cortes de suministro eléctrico ni agua





Este año, gracias a una iniciativa público privada impulsada por la Seremi de Energía Maule, se entregaron en comodato 6 grupos electrógenos, los que están beneficiando a más de mil familias maulinas

Gracias a una gestión público privada entre la Seremi de Energía, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP y la empresa eléctrica se está favoreciendo a más de mil familias maulinas con la entrega de grupos electrógenos a Comités de APR (Agua Potable Rural) de diversas comunas de la región, lo que permite que ya no se vean perjudicados a la hora de los eventuales cortes de suministro eléctrico y por ende de agua.

Así lo dio a conocer Anita Prizant, Secretaria Regional Ministerial de Energía Maule, quien visitó los APR que se han favorecido este año, 6 en total, producto de la mesa de trabajo que se viene desarrollando desde el año pasado, ya que a la fecha suman 18 los APR apoyados en el Maule con generadores de respaldo.

“Con este objetivo trabajamos en conjunto con la DOH fijando criterios de selección, como la cantidad de APR que estuvieran conectadas a las redes de la empresa eléctrica; las comunas que tenían mayor número de cortes de suministro, basándonos en el índice SAIDI (Indicador que mide duración promedio de las interrupciones percibidas por un usuario conectado a un sistema de energía eléctrica) y también las que contaran con un mayor consumo y cantidad de clientes, ya que el impacto en las familias no solo era quedar sin energía eléctrica, sino que a su vez sin agua”, explicó Anita Prizant.

Así que en base a estos indicadores se determinaron las comunas y se filtró junto a la planilla de la DOH, dirección que posee el listado de APR a nivel regional.

Juan Suazo Valenzuela, presidente del APR Casablanca de Molina, indicó que la instalación del grupo electrógeno es un gran avance para su comunidad, “pues por más de 30 años estuvimos esperando contar con este apoyo, dado que todos los inviernos sufriamos con las inclemencias del mal tiempo y los respectivos cortes de suministro eléctrico, por lo que ahora agrademos mucho la iniciativa”.

Cabe destacar que un grupo electrógeno está compuesto por un motor a diesel y un alternador configurados que producen corriente eléctrica y su principal función es suministrar energía eléctrica en caso de un corte, logrando con esto una mayor autonomía de la planta del APR, para que no se queden sin energía eléctrica y además sin agua, considerando que cada uno de estos APR abastece de agua potable a cerca de 200 familias cada una.

De esta forma la empresa eléctrica efectúa este aporte por un compromiso social, ya que las APR sin grupo electrógeno se presentan como un sistema más vulnerable.

Por su parte, Paulina Gutiérrez Ortiz, presidenta del APR Santa Olga Los Guindos de Curicó, agradeció primero que todo al Ministerio de Energía por el logro de recibir un generador, “ya que cada vez que se cortaba la luz quedaba todo el sector sin agua, así que este que es un beneficio enorme para la comunidad”, explicó.



Los respectivos grupos electrógenos se entregaron en comodato por 5 años y cada APR debe preocuparse de hacer el mantenimiento y la operación del equipo. Se instalaron con un tablero de transferencia automática (TTA) que una vez producido el corte de suministro instantáneamente parten o se encienden y comienzan a suministrar. Estos equipos cuentan con una autonomía cercana a las 8 horas. Por esto los representantes de las APR están siendo capacitados para la correcta operación del equipo.