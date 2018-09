Nacional 04-09-2018

División Codelco Ventanas paraliza parcialmente tras detectarse altas emisiones de dióxido de azufre



Así lo comunicó la ministra Carolina Schmidt, quien detalló que los análisis detectaron 186 microgramos por metro cúbico, siendo la norma internacional de 250. Según la autoridad, no se registraron personas afectadas



La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, comunicó hoy que la división Codelco Ventanas paralizó tres de sus cuatro convertidores luego que se detectaran altas emisiones de dióxido de azufre. "Durante la mañana, por algunos minutos, se detectaron emisiones altas de dióxido de azufre de la planta de Codelco Ventanas. Esta empresa ha paralizado tres de los cuatro convertidores que tiene para justamente terminar con este problema", comentó la ministra según consigna Radio Cooperativa.



La secretaria de Estado, que se encuentra en Quintero, agregó que "la Superintendencia de Medio Ambiente se encuentra presente y me confirma que los niveles de dióxido de azufre presentes no han superado la norma de emisión diaria y, por lo tanto, nos da la tranquilidad de que justamente las personas están en buenas condiciones con el aire que están emitiendo", agregó. Según detalló la ministra, los análisis detectaron 186 microgramos por metro cúbico, siendo la norma internacional de 250, agregando que no se registraron personas afectadas. La ministra recordó que existe "un programa de fiscalizaciones de todas la compañías" y que no hay registro de gases tóxicos. Por lo mismo, realizó un llamado a la tranquilidad de la comunidad para enviar a los menores a los colegios mañana, día en que se retoman las clases. "Quiero dar tranquilidad a la población que todas la mediciones con las que contamos han detectado bajos niveles de todos los gases, por lo tanto no hay ningún problema de salud para la población. Los detalles de cada una de las emisiones están en poder de la Superintendencia de Medio Ambiente", añadió.