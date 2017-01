Nacional 13-01-2017

"DJ" Méndez justifica su regreso a la TV en nuevo reality de Mega: "Voy a seguir haciendo política social"

El cantante ya ingresó al programa "Doble tentación" junto a su pareja, Marcela Duque. En conversación con Emol, el artista confesó que era su anhelo volver al medio y que busca proyectos para seguir ayudando a Valparaíso.

Tras dos años fuera de pantalla, el artista nacional Leopoldo Méndez, más conocido como DJ Méndez, regresa a la televisión nuevamente a un reality. Sin embargo, fuera del día a día en la vida del cantante que mostraba el programa "Los Méndez" de TVN, en esta oportunidad se apuntó para la competencia en parejas en "Doble tentación", la nueva apuesta en el formato que Mega estrena el próximo lunes 16 de enero.

El ex candidato a la alcaldía de Valparaíso confesó que su regreso a la TV se debe netamente a un anhelo personal, con el claro objetivo de continuar en el medio con proyectos propios, por gusto, pero también con un fin benéfico entremedio. "Para que vamos a andar con cosas, no estamos aquí gratis. Nadie está aquí gratis. Yo voy a utilizar parte de ese dinero para seguir ayudando a mi gente en los cerros de Valparaíso, porque yo quedé con muchos compromisos como ex candidato en la campaña", señaló Méndez a Emol. El intérprete compitió en las elecciones municipales pasadas como candidato de la Nueva Mayoría (independiente, respaldado por el PPD), pero con la tercera mayoría de los votos no logró imponerse ante el ganador, Jorge Sharp.

Justamente, ligado a la televisión es como el cantante quiere beneficiar a los habitantes de la comuna. Uno de sus proyectos "concretos" es la futura contrucción de un estudio musical en uno de los cerros, algo que según él era parte de su campaña, porque (en sus palabras) "si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Eso va a seguir pasando si no lo hago yo. Con ese tipo de política social voy a seguir, pero después de encontrarme con toda la corrupción, con esos ladrones, el narcotráfico que hay adentro, no sé si iría a la elección en cuatro años más. Pero, voy a seguir haciendo política social", sostuvo.