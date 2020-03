Crónica 17-03-2020

Docentes del Liceo Valentín Letelier en desacuerdo con instrucción referida a mantener turnos éticos de atención

El Cuerpo docente del Liceo Bicentenario “Valentín Letelier Madariaga” de Linares, ante la suspensión de clases con motivo de prevenir el contagio con corona virus, emitió una declaración pública que señala:

1. El Cuerpo Docente considera pertinente la medida de suspensión de clases, como acción necesaria para evitar contagio de corona virus en miembros de la Comunidad Educativa.

2. De acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación y DAEM Linares, se efectuarán turnos éticos de atención a los estudiantes que, por alguna razón, requieran asistir al establecimiento, lo que se realizará entre 9 y 13 horas, de lunes a viernes, mientras dure la suspensión de clases o la autoridad determine otras acciones.

3. No obstante el Cuerpo Docente, manifiesta su desacuerdo absoluto con la instrucción referida a no cerrar los establecimientos y mantener turnos éticos de atención, poniendo en riesgo la propagación del virus, contradiciendo las medidas adoptadas por países que han logrado controlar la expansión de la enfermedad.

4. Se considera que la forma de enfrentar la Pandemia, que ya se encuentra en fase 4, está siendo errónea y poco efectiva en las decisiones tomadas por las autoridades nacionales y comunales, de salud y educación, para el resguardo de la población en riesgo, no aprovechando adecuadamente la experiencia internacional en el manejo de esta crisis.

5. Al mismo tiempo, se insiste en la necesidad de que el estudiantado se mantengan en sus hogares con la finalidad de cuidar su salud y prevenir contagios.

6. Preocupados por la formación de nuestros estudiantes, cada departamento de asignatura enviará material de estudio para mantener el proceso educativo. Este material tendrá fines netamente formativos y en ningún caso será calificado.