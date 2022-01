Nacional 08-01-2022

Dólar cae con fuerza este viernes bajo los $830 y acumula un potente descenso de $18,7 en su primera semana de 2022

Una fuerte baja mayor a $9 fue la que registró el dólar este viernes en el cierre de su primera semana de 2022, en una jornada marcada por la fuerte escalada que anotó la inflación en Chile en diciembre (0,8%), llegando a niveles que no se veían desde el 2007. Esto porque los precios subieron un potente 7,2% anual en 2021.

Con esto, el billete verde retrocedió $9,20, bajando hasta los $828,50 vendedor y $828,20 comprador. Se trata de su menor valor desde el 25 de noviembre del año pasado ($821,40). Además, estas caídas se traducen en un descenso semanal de $18,7, superando el registro del jueves pasado -porque el viernes no cotizó a causa del Año Nuevo-, cuando bajó $18,3 duranta esa semana. De acuerdo a Ignacio Vidal, analista de inversiones de Capitaria, el dólar "muestra caídas en la sesión de hoy en línea con un dato de inflación en Chile que superó las expectativas para el mes de diciembre y que se traduce en una fuerte alza anual en el nivel de precios del 7,2% (daría aún más espacio al Banco Central para continuar con las alzas de la TPM este 2022)". "En cuanto al panorama externo, conocimos los datos de creación de empleos no agrícolas en Estados Unidos que decepcionaron creando cerca de la mitad de puestos de trabajo que esperaba el mercado. Esto se tradujo en un dólar más débil a nivel global que puede estar en parte también explicando la caída del tipo de cambio el día de hoy", agregó. Sebastián Espinosa, estratega de mercados de XTB Latam, comentó "la semana cierra con nuevas bajas para el dólar a nivel local, que cae hasta el piso de los $830 y se sitúa claramente en los niveles pre elección presidencial". "El tipo de cambio cae a pesar de un dato de inflación que deja a nuestro país con un IPC 2021 de 7,2%, el mayor desde 2007. Así el dólar peso se acopla a la caída del dólar a nivel internacional, que pierde el piso de los 96,000 puntos, y también a una pequeña subida en el precio del cobre", resaltó. Y concluyó "la cautela ha primado en el mercado en las últimas semanas, ya que ha tomado de buena forma el tono más moderado de la futura nueva administración de Gobierno en nuestro país, lo que a su vez ha debilitado al tipo de cambio. Además, las proyecciones de ayer en la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, también traen calma al mercado, ya que se piensa que la entidad podrá controlar la inflación, la cual incluso tendrá un descenso importante durante este año 2022".