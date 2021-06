Social 18-06-2021

Dolencias musculares y óseas: las principales dificultades de salud de los tejedores de Quinamávida





Tendinitis, artritis y dolores lumbares presenta un grupo de 23 artesanos que recibirán apoyo en salud por parte de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Católica del Maule. Una alianza con Servicio País y el Centro Integral de Innovación Social de la misma casa de estudios que ya comenzó su ejecución.

En Quinamávida están dispuestos a mantener viva una tradición ancestral. El telar mapuche es parte de sus vidas y ha sido el sustento de muchas familias de esta localidad de la comuna de Colbún.

Sin embargo, las largas horas de trabajo con la lana han pasado la cuenta a nivel de salud para los artesanos y artesanas, quienes agrupados en la Asociación Nuevos Aires de Quinamávida han visto cómo sus dolencias han aumentado con el tiempo.

“Sufrimos de dolores de brazos, de hombro, yo misma tengo dolor de hombro y es por tanto tejer, es que uno teje no más y no sabe cómo debe pararse, levantar los brazos, eso no nos enseñaron”, explicó Jéssica Díaz, presidenta de la Asociación.

Es la misma situación de Roberto Aravena, tejedor y artesano y quien manifestó que “lamentablemente tengo problemas en la columna y el hombro porque en la artesanía hay mucho movimiento repetitivo y eso produce desgastes y dolores”, dijo.

Tejiendo redes en apoyo a la salud

Como ellos son 23 tejedores que, pese a las molestias físicas, quieren seguir en su labor. En atención a esa problemática, la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Católica del Maule (UCM) lidera la ejecución del proyecto Tejiendo Redes, en alianza con el Centro Integral de Innovación Social (CIIS-UCM) y Servicio País de la Fundación Superación de la Pobreza, institución que inicialmente generó un diagnóstico para conocer las patologías más comunes en el grupo de tejedores.

Daniela Robles, directora de Escuela, explicó que se busca “promover y prevenir enfermedades y condiciones de salud que padecen quienes están a cargo de mantener un oficio que es ancestral. El grupo con el que estamos trabajando, han tenido la fortuna de adjudicarse varios proyectos que promueven el turismo y la actividad económica, pero no ha tenido la posibilidad de enfocarse en su calidad de salud”, sostuvo.

En términos físicos, las dolencias más comunes son tendinitis, artritis y dolores lumbares. Por ello, 26 estudiantes de Terapia Ocupacional UCM realizarán un voluntariado para “grabar cápsulas informativas y educativas para conocer más de las patologías, cómo poder prevenirlas y qué técnicas pueden aplicar antes, durante y después de su actividad”, indicó Robles. En la generación de este material, el equipo audiovisual del CIIS-UCM será clave.

Además, debido a los problemas de conectividad en la zona, crearán un manual impreso para cada uno de los artesanos y en la sala de ventas de la Asociación también se emitirán las cápsulas. “La Terapia Ocupacional trabaja con base en las ocupaciones y a las actividades que cada persona realiza en su vida cotidiana y la disciplina incide a nivel de la salud física para adecuar ciertas posturas y formas de hacer el tejido para promover una mejor calidad de vida”, enfatizó Robles.

Los jóvenes voluntarios ya comenzaron a generar el material y esperan que la situación sanitaria les permita un mayor contacto todos los participantes del proyecto. Para Catalina Riquelme, estudiante de primer año de Terapia Ocupacional UCM, “ha sido una experiencia súper gratificante ya que hemos podido contactarnos con las personas que viven en Quinavámida, estamos muy felices de poder ayudarlas. A mí siempre me ha gustado el servicio social y he tenido la motivación de ayudar y encontré en Tejiendo Redes una bonita instancia para ello y para poner en práctica lo que hemos aprendido, conocernos como compañeros y vincularnos con el medio y nuestra región”, afirmó.