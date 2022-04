Opinión 05-04-2022

DOLOR FANTASMA



En medicina se conoce como "Dolor fantasma" aquel dolor que proviene de una parte del cuerpo que ya no está allí. Los médicos creían que este fenómeno luego de una amputación era un problema psicológico, sin embargo, en la actualidad los expertos reconocen que estas sensaciones son reales y se originan en la médula espinal y en el cerebro.

Pensando en eso, es que se me vino a la cabeza la idea que hoy muchos chilenos padecemos de dolor fantasma.

Si, observamos muchos de nosotros incluso desde el extranjero, como día a día nuestro país se va consumiendo y se va perdiendo todo aquello que nos generaba orgullo, legítimo orgullo de ser chilenos.

Pero si eso está ocurriendo, entonces, ¿cuál es el motivo de llamarlo dolor fantasma?

Es muy simple, lo llamo dolor fantasma pues lo que en definitiva nos hace sufrir, lo que nos duele, es algo ya perdido, que más adelante y ciertamente con muchísimo más dolor, podrá ser reconstruido por substitución funcional, pero que hoy ya está perdido, no existe.

Una nación democrática es la conjunción de muchos esfuerzos y sacrificios individuales, hablemos claro, de vidas, que ayudaron a forjarla.

Chile no era Chile por un acaso, por caprichos febriles de mentes imberbes que sin antes de ganar nada, quisieran implantar al sur del mundo, un modelo de país utópico y probadamente fracasado.

Chile era un país que con mucho esfuerzo y ya dicho sacrificio, había conseguido un nivel de estabilidad y desarrollo nunca antes visto en la América Latina. Todos los factores e índices de análisis así lo mostraban y que considero inútil repetir aqui más una vez.

Sólo me referiré al llamado factor clave, la igualdad o desigualdad según quiera ser vista.

Fruto de un orden institucional y basado en el crecimiento económico y no en la demagogia y el populismo, nunca hubo y se piensa que dificilmente habrá un país que en el mundo haya reducido tanto la pobreza en tan corto plazo como lo hizo Chile.

Bien, todo eso se perdió luego de un trabajo sistemático y absolutamente sincronizado que minó por décadas las bases sindicales, gremiales, estudiantiles, vecinales y sin que hubiera una contraparte que equilibrara el discurso, generando por último, "algo de controversia".

Nada se hizo y el actuar pasivo y permisivo, sospechosamente cómplice de todo un sector político e incluso de un Presidente de la Nación, hizo que la base institucional de Chile acabara colapsando y como Torres Gemelas se desmoronara.

Esa pierna amputada que por dolor fantasma aún hoy nos duele, amigos ya no existe más y sólo volverá a ser llamada pierna cuando, con mucho dolor y sacrificio se aprenda a usar una prótesis ortopédica.





(Ricardo Alvarez Vega, contador auditor)