Opinión 20-08-2020

DOMINGO CURAQUEO HUAIQUILAF (1917-1995)

La gesta de Arauco ha sido y está siendo escrita por diferentes personajes de la nación mapuche y de diferentes formas, siempre en formas valientes, brillantes y demostrando gran inteligencia en los campos de batallas por la defensa de su territorio, por el amor a la madre tierra, por su defensa de su cultura, cosmovisión y en la cultura, literatura, poesía y docencia, desarrollada por su pueblo, profesionales e intelectuales y por sobre todo, por la fraternidad y unión entre ellos.

Con gran orgullo puedo expresar que Don Domingo Curaqueo Huaiquilaf ha sido uno de estos profesionales intelectuales y que fue mi profesor en secundaria, en la escuela Domingo Matte Mesías de Puente Alto y guardo un gran respeto y cariño por su persona, por su amor hacia sus ancestros, su cultura y cosmovisión, que grabó en mi pecho a fuego y que lo expresar a este pueblo hermano en mis estudios y publicaciones sobre “Los Derechos Jurídicos del pueblo Mapuche a sus tierras” y otros escritos.

¿Qué dicen sus biógrafos y contemporáneos sobre él?

-Honorio Hurtubia.

“Don Domingo, así se le decía con cariño y afecto, generoso de sus conocimientos y siempre dispuesto a responder preguntas, no solo en el ámbito del aula, también en los pasillos del antiguo Pedagógico. Su trato amable y reposado era la figura del legendario profesor, del erudito, que siembra en el alumno, la pasión por la búsqueda del conocimiento.

Gran parte de su vida como educador, la basó en la defensa de su pueblo, a la conservación de su ancestral cultura y a la divulgación de su lengua. Cuando tenía 42 años, el año 1962, comenzó en la antigua Facultad de Filosofía, de la Universidad de Chile donde fue nombrado profesor de lengua indígena.

Don Domingo nació en plena Araucanía, en una de las zonas con más historia desde la llegada hispánica, En la pequeña Raguintuleufu lugar cercano a Boroa a 10 o 12 kilómetros al llegar a Nueva Imperial, sus estudios en el colegio Misión Boroa, fueron claves en el desarrollo personal.

Siempre resaltó su origen, del cual decía estar orgulloso, e inculcó el respeto a las etnias de América, pero era un crítico de muchos autores que se referían a la religión mapuche, las que algunas investigaciones antropológicas, señalan que habría cuatro compartimientos del mundo en la cosmovisión mapuche: cielo, mediocielo, tierra y bajo tierra.

Curaqueo señalaba “estas categorías se aproximan la religión católica: cielo, purgatorio, tierra e infierno.” El profesor Curaqueo era reiterativo en este tema “el muerto no asciende, sino que camina hasta llegar al kulchenmayeu, lugar donde llega después de haberse purificado.”

“El mapuches cuando muere, se le practica un ritual, especial llamado amultupullin: conducir en buena forma al espíritu del hombre fallecido hacia el continente denominado kulchen-mayeu. Este queda separado de la tierra por un mar. El muerto debe caminar por la tierra hasta llegar a la orilla del mar, donde termina el continente; debe llamar o gritar para que lo pasen en canoa o barca al continente kulchen-mayeu. Allá se incorpora a la legión de los otros muertos”. Siempre sostuvo que su conocimiento era la experiencia que desde niño había vivido. Desde esta visión construía su relato.

De sus inicios en la Universidad como profesor de Lingüística mapuche, fue un Tesoro Humano Vivo, este personaje del mundo universitario, el cual dedicó gran parte de su vida en la divulgación y conocimiento de la cultura mapuche.

Fue uno de los militantes fundadores de la Democracia Cristiana, que con su ejemplo sus hijos siguieron el mismo ideal.

A los 78 años inicio el viaje al continente kulchen-mayeu. Es hora que se estudie su legado, que se reconozca a “Don Domingo”.

-MICHEL ROMIEUX Departamento de Antropología Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile

“El Departamento de Antropología recuerda al profesor Domingo Curaqueo .

Para esta unidad académica constituye un orgullo el que este destacado miembro del pueblo mapuche perteneciera a ella, recordándonos con su presencia y sabiduría el influjo de las culturas americanas en la formación de la nacionalidad chilena.

El profesor Curaqueo dedicó su vida a la defensa de su pueblo, a la conservación de su ancestral cultura y a la divulgación de su lengua. Todos los egresados de nuestro Departamento fueron sus discípulos y de él aprendieron el respeto a las etnias de América.

Para sus colegas y alumnos don Domingo Curaqueo fue un valioso maestro, de ejemplar generosidad con los conocimientos de su lengua materna y de su tradición cultural.

Recuerdo que fue nombrado profesor de lengua indígena el año 1962 en la antigua Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile. Cuando se organizó el Departamento de Ciencias Antropológicas y Arqueología, hoy de Antropología, Domingo Curaqueo fue llamado en 1972 a dictar clases de lengua mapuche. Desde ese año hasta el día de su muerte fue un gran colaborador de la enseñanza de la Antropología en dicha Universidad.

Junto a su labor docente fue el consultor y narrador de la memoria viva de su pueblo, interesando a las generaciones de estudiantes que pasaron por sus cursos en la investigación de esta etnia, algunos de los cuales seguramente asumirán también la defensa de la cultura que él tanto amó.

Sus trabajos se hallan dispersos en artículos de revistas especializadas, entre las que se cuenta ésta, por medio de la cual se le rinde ahora homenaje.

En ellos se destacan sus estudios sobre toponimia mapuche, parte de los cuales están en los archivos de la Enciclopedia Chilena, los que supo desarrollar con verdadero rigor lingüístico, así como también comunicarlos y responder las numerosas consultas que se le hacían sobre el significado de voces y expresiones de su lengua autóctona.

Nuestro colega deja un gran vacío en este Departamento en el campo de su disciplina, que su ejemplo logrará atenuar, a través de la obra de sus mejores discípulos”.

Con mucho dolor debo expresar la falta de conocimiento que tenemos sobre nuestro pueblo hermano y de todas las etnias que viven en nuestra patria y que algunas han desaparecido por la crueldad, genocidios, enfermedades y ambiciones de foráneos allegados, usurpadores y advenedizos a sus territorios y no apreciamos su verdadero valer y que debemos hacer un mea culpa y reivindicar sus dignidades y derechos violentados, sesgados o simplemente ignorados por una historia y justicia comprometida con el poder de siempre.

“Pocas razas hay sobre la tierra más dignas que la raza araucana. Alguna vez veremos universidades araucanas, y nos daremos cuenta de todo lo que hemos perdido en diafanidad, pureza y energía volcánica. (Pablo Neruda. Confieso que he vivido).

Nota: La palabra araucana usada aquí por Pablo Neruda, es el concepto acuñado por Alonso de Ercilla y Zúñiga, para nombrar a todos los pueblos originarios desde el río Biobío al sur.



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista