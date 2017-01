Nacional 03-01-2017

Dominique Gallego administrará local de sushi tras renunciar a matinal de TVN

La ex panelista de "Muy buenos días" se hará cargo de un restaurante que le cederá su pareja, el abogado Rodrigo Wainraihgt.

Luego de renunciar al matinal de TVN para priorizar su vida familiar, la ex "chica reality" Dominique Gallego se hará cargo de un restaurante de sushi en Puerto Varas. Gallego contó al diario Las Últimas Noticias que su pareja, el abogado Rodrigo Wainraihgt, le "regaló" un local que él abrió hace algunos años atrás. El emprendimiento, llamado Japón del Lago, fue inaugurado por el abogado junto a un socio, pero la sociedad concluyó y ahora quedará bajo el control de la modelo. "Lo concreto es que el lunes 2 de enero haremos el traspaso oficial y yo me haré cargo del restaurante que está al lado de mi casa", explicó Gallego, quien vive en Puerto Varas junto a su pareja y sus dos hijos. "Le quiero poner mi sello. Pero es un restaurante que está súper bien posicionado y le va muy bien. Está en primera línea en el Lago Llanquihue", contó la ex integrante de "Mundos opuestos". "Le quiero dar más onda y que en las noches funcione como restobar. Va a seguir siendo ciento por ciento dedicado al sushi, pero también le voy a hacer unas modificaciones pequeñas a la carta", apuntó.