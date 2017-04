Política 08-04-2017

Dominique Kuborn evalúa positivamente peticiones para ser candidata a diputada

Ante las diversas peticiones de organizaciones sociales, juntas de vecinos y de adultos mayores para que Dominique Kuborn de Tarud asuma una candidatura a diputada por el Maule Sur, señaló que está evaluando positivamente dichas propuestas.

“Llevo 15 años trabajando en terreno en el Maule Sur con las organizaciones sociales de base, apoyándolos en sus anhelos y proyectos y, de esta manera, siempre realizando gestiones a favor de ellos. En consecuencia, les agradezco que ellos hoy me planteen que asuma una candidatura a diputada, por lo tanto, estoy evaluando positivamente estas propuestas”, indicó Kuborn.

Asimismo explicó que “durante todos estos años y en forma absolutamente ad honorem he trabajado con la gente más sencilla y más necesitada de nuestro Maule Sur. Les agradezco el cariño que me manifiestan permanentemente y es por ello, que como conozco de sus problemas y también de sus sueños, es que evalúo la petición que ellos me hacen para representarlos en el Congreso”.

Cabe destacar que Dominique Kuborn de Tarud es independiente, no milita en ningún partido político, pero sí ha recibido propuestas de más de un partido para apoyar su candidatura.