Opinión 22-01-2017

Don Julio Chacón del Campo y Linares

Conocí a don Julio Chacón del Campo en el invierno de 1968. Vivía en calle Montenegro de Ñuñoa. Una casa enorme, con una amplia biblioteca de libros y papeles en no escaso desorden. Don Julio era ya un hombre decepcionado de su larga vida de luchador por Linares, y aun cuando nunca me lo dijo, en las numerosas cartas que intercambiamos, siempre deslizó una o dos frases de la amargura que aplastaba sus días postreros. En misiva del 29 en diciembre de 1973 me dice: “porque en realidad de verdad, Ud. señor profesor, es uno de los pocos linarenses que se siente agradecido conocedor de los dos mil y tantos artículos, netamente regionales – aparte de mis libros sobre los mismos temas - que he publicado en diarios de esa provincia…”

En esas cartas, tecleadas en una vieja máquina que conservó durante toda su existencia, trató de testamentar lo que había sido su larga jornada. El 1 de marzo de 1974 me hizo una reseña de sus iniciativas y obras. El Solar Linarense, uno de sus orgullos, fundado en 1927, terminó mal arrendado y finalmente se perdieron libros y enseres de lo que pretendía ser un lugar de acogida para los linarenses que visitaran la ciudad, “Ideal que no pudimos conseguir – me escribe don Julio – por la incomprensión de nuestros comprovincianos”.

La fundación de la Revista Linares, en 1933, tuvo también la esperanza del apoyo de las autoridades, en especial los municipios. Pero la Alcaldía de Linares negó sistemáticamente la subvención pedida y sólo lo hicieron Villa Alegre, San Javier y Yerbas Buenas.

Otro intento fue crear la Biblioteca Histórica de la Provincia. Don Julio reunió más de dos mil libros, impresos y documentos, pero las solicitudes de apoyo fueron inútiles: “Las nueve municipalidades de la provincia – me narró – han estado ciegas y sordas”. Además, las colaboraciones de los escritores de la época fueron escasas. “Será muy difícil – expresa don Julio – que otra provincia pueda ofrecer un cuadro más completo sobre el folklore, poetas, escritores y hombres insignes de la región” Y tenía razón. Digamos de paso que la revista dejó de circular en diciembre de 1973 tras ser robados gran parte de los implementos de la imprenta.

Otros intentos de don Julio también fracasaron: un Parque y el Museo Regional no lograron eco entre las autoridades, aun cuando parlamentarios locales lo apoyaron. Por ello miró torvamente la fundación del Museo de Linares en octubre de 1966 y simplemente ignoró este hecho en el recuento de la revista Linares de ese año, lo cual enfureció a doña Emma Jauch, venganza que se concretó años más tarde al negarle don Pedro un lugar a don Julio en el Mural del Municipio, pese a mis insistencias. “Dile a la Emma”, me repetía el pintor, cuando le representaba la injusticia de excluir al veterano investigador.

Pero hubo otras cosas que don Julio no me comentó: en diciembre de 1939 la Sociedad de Historia recibió en donación un terreno en el sector de El Culmen, Vega de Salas, donde se proyectó levantar un Solar destinado a Colonias Escolares. Diligencias, entrevistas con autoridades, campañas de prensa y otras gestiones no dieron resultados y la obra abortó.

En política, don Julio fue radical y miembro de la Masonería. Tuvo contactos con tres presidentes vinculados a la provincia y a su partido: Arturo Alessandri, Pedro Aguirre y Carlos Ibáñez. Pero sus esfuerzos por conseguir algunas de las obras reseñadas fracasaron, como no logró que su hermano Ignacio fuera Intendente de Linares – sólo ejerció como suplente entre fines de 1953 y marzo de 1954 – y él mismo vio frustradas sus aspiraciones en 1940 cuando no fue electo delegado a la Junta del Partido Radical (lo superó Efraín Urrutia Campos) y tampoco alcanzó la nominación a la candidatura a diputado, donde compitió con Hugo Arias y Ulises Correa.

Su hora más amarga fue en 1944, cuando, al cumplir Linares 150 años, el Municipio encabezado por Alberto Camalez quiso publicar la Historia de Linares. Don Julio, poseedor de una valiosa fuente de datos, no fue considerado y se prefirió a don Juan Mujica de la Fuente, extraño a la provincia, quien llenó las páginas – a falta de datos - con capítulos sobre los Borbones o el Despotismo Ilustrado.

Varias veces preguntamos a don Julio por qué no publicó de todas formas su historia de la ciudad, pero guardaba silencio.

En 1975 visitó Linares y le hice invitar a la ceremonia del Centenario del Liceo de Hombres. De acuerdo con la Directora doña Iris Vielma, en la ceremonia del Teatro Municipal, se le brindó un largo aplauso de pie, que le emocionó y fue, de alguna forma, una retribución a sus esfuerzos, que llegaban en el atardecer de su vida.

En 1976, poco antes de su muerte, hizo llegar por mi intermedio, una colaboración sobre lugares históricos de Linares a El Heraldo. Se alcanzó a publicar una parte, pero don Ramón Belmar, que había tenido desencuentros con don Julio, impidió que siguieran apareciendo. No le comenté esto para impedir un nuevo roce entre ambos patriarcas. Don Julio me insistió con molestia y seguí sin responderle. En carta del 29 de abril de 1976 me dice: “Podrá ser extraño que sabiendo el señor Belmar que uno de mis hermanos fue fundador de El Heraldo y que durante largos veinte años le ayudé en las tareas de la prensa en forma gratuita, pueda a estas alturas cerrarme las puertas de su diario”.

Lo vi por última vez a principios de 1977. Caminamos por la calle Irarrázaval hasta la Plaza Ñuñoa donde solíamos sentarnos a conversar, para regresar luego a su casa y tomar té en un silencioso y amplio comedor, el que servía su segunda esposa a quien nunca me presentó. Sin embargo un gran retrato de doña Eufrosina llenaba la sala. Me pidió que al día siguiente le acompañara al Cementerio General, a lo cual accedí. “Voy a una reunión”, me dijo enigmáticamente. A las diez de la mañana nos juntamos en la puerta del Camposanto. “Cada año, desde hace cinco – me dijo - visito las tumbas de todos quienes fueron socios de la Sociedad Linarense de Historia y Geografía. Llegamos a ser ciento veinte. Hoy creo que sólo quedo yo. Pero al visitar sus lápidas, presiento que nos juntamos de nuevo”.

Lo veo aún con su ya escuálida figura, leyendo las lapidas y haciendo un breve recuerdo de cada difunto. Murió meses después, el 29 de abril de 1977.

FOTO: Jaime González Colville y don Julio Chacón del Campo, caminando por Linares en 1974.

2: Sobre de la correspondencia dirigida por don Julio Chacón del Campo a Jaime González Colville.

3: Familia Chacón del Campo, a la derecha, don Julio. Sentada, la madre, doña Tomasa del Campo.

4: Su Mausoleo, en el Cementerio General de Santiago.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia