Opinión 06-04-2019

Don Raúl Balboa y su grata cercanía

En el transcurso de nuestro diario vivir nos encontramos con personas con las que luego de un breve trato , surge una dinámica de acercamiento que enriquece el momento compartido, con un toque de especial deleite. Es una sensación de plenitud, de conexión espiritual, de templanza; sentimientos libres de diálogos forzados, propios de los protocolos de la diplomacia.

La espontaneidad es un factor relevante para dar pie a una buena conversación.

Todo esto sucede con don Raúl Balboa, persona con la que he tenido la fortuna de compartir en reuniones sociales, más bien, familiares.

He atesorado esos encuentros donde nuestras charlas se confundían en añosas evocaciones matizadas con los detalles que solo su gran memoria y vasto intelecto pueden graficar con gran precisión.

Don Raúl es un verdadero gentleman; educado, amable, con esa tierna serenidad que solo es propio de una experiencia enriquecida por los diversos matices de la cultura.

Una persona sabia trasciende de su valer y actúa con la sencillez de un espíritu afable sin hacer aspaviento de su erudición, compartiendo entre diversos estratos sociales, adaptándose, de manera natural, sin menospreciar las desventajas socioculturales de sus interlocutores. Ese don es propio de don Raúl,( cualidad de la que carecen la mayoría de las personas que se creen famosas y exitosas, ya sea por un golpe de suerte, una buena coima, un buen espaldarazo político, etc. pero que en su interior existe un gran vacío y no saben superar otras metas porque los enceguece la ambición y el poder. Y no ven más allá de sus conveniencias, fomentando cada vez más su pobreza de espíritu coronada por el egoísmo.)

Don Raúl ha tenido interacción con importantes personajes contemporáneos, que por modestia no hace alarde de ello. Pero sé que conoció a Neruda, al genial pintor Pedro Olmos, dialogó con Presidentes , y cuenta con una infinidad de amigos destacados en los diversos planos culturales del haber nacional. Al preguntarle sobre alguno de ellos, surge una pequeña anécdota, una historia inconclusa, una curiosidad, un detalle, todo explicado como él lo sabe hacer. Sus charlas comienzan y terminan captando el interés del que escucha, y se participa de esas vivencias como si fuesen propias. Así son las personas gratas, así como don Raúl; se distiende la sensación de amenidad sin importar el paso del tiempo.

Ha sido valioso su aporte, en Linares, como servidor público. Con su experiencia y trabajo al engrandecimiento de los establecimientos educacionales, incentivando en los jóvenes ese espíritu de superación para forjar seres útiles a la sociedad.

Hay mucho que decir de su trabajo, yo me limito a describir mis sentimientos de admiración y respeto hacia él y me siento afortunada de contar con su amistad.



(Tily Vergara)