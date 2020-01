Opinión 24-01-2020

Don Recaredo



Don Recaredo, era un hombre de gran corazón, pero…¡Tan cerrado ¡ ; capaz de hacer las cosas más inverosímiles.



Un día en la Ferretería, de la cual éramos socios, estaba él atendiendo a un cliente que tenía fama de ser muy mala paga, y al cual por lo tanto se le había cortado el crédito.



Yo lo observaba desde un extremo del mostrador; empiezo a ver cómo el hombre pide cosas, y Don Recaredo, sin ninguna dificultad, las va trayendo y anotando en el cuaderno del fiado.



Por mucho respeto que le tenía no pude dejar de hacerle señas, en el sentido de que no le fiara, pero Don Recaredo …,como si nada.



No le insistí, y en cuanto se fue el comprador -pavoneándose, pues además era fantoche- me acerqué a Don Recaredo, y, con prudencia, ya que el hombre tenía su genio, le dije:



- Oiga don Recaredo ¿Cómo es que le da crédito a este señor, si

sabemos que no paga?

Abriendo los brazos me dice:



- Pues, de pagar, no pagará, ¡Pero joder que se las lleva cara el

Desgraciado!











(Manuel Antón)