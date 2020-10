Opinión 02-10-2020

Don René Recabarren y el escozor de un adiós



Como sumidos ente un torbellino de tristes y oscuras realidades, aparece la fantasía de anular la capacidad del asombro y recibimos las noticias suspendidos en nuestro propio mutismo donde la desolación ya no tiene cura. Las palabras caen como si no tuvieran prisa en aclarar su significado porque cada día ocurre algo más triste y más cruel.

Se va poco a poco lo que se ha logrado en años y se esparce tan rápido como fluyen los días que nacen un domingo para llegar vertiginosamente a un sábado, pasando por alto el resto del tiempo que como un soplo se desvanece en letargos de silencio. Entre más se alarga la vida el tiempo es más breve.

Hemos dicho adiós a mucha gente querida e importante en nuestras vidas. Se han marchado a esos confines del espacio que puede llamarse Paraíso, Cielo o simplemente Otra Dimensión.

Desgraciadamente las circunstancias nos privan de interactuar con gente valiosa para nuestra historia de vida, ya fuere por su aporte emocional, cultural y fraterno en muchos casos.

Una de esas personas es don René Recabarren.

Mi pensamiento se remonta a mucho años atrás, cuando yo era una niña y él un joven profesor.

Por esas casualidades que depara el destino, coincidíamos en la visita semanal al kiosco ubicado en Valentín Letelier (antes Delicias) pasado la línea férrea. Entre comprar revistas y periódicos que me encargaban mis padres, había un intercambio de apreciaciones del momento que no detallo por la confusión de los años. Lo que recuerdo es que llegué a confidenciarle que tenía un manuscrito que sin ser diario de vida contenía relatos de mi corta experiencia existencial. Sentí la confianza de mostrárselo sabiendo que como profesor podría brindarme útiles consejos. Percibí en él ese hálito de sabiduría que ahora sé es propio de la formación normalista, pero en ese entonces lo adivinaba como un sentimiento de seguridad y confianza que me inspiraban una singular admiración.

Respecto a algo que le comenté sobre una poesía que escribí estimulada por los homenajes que se le hacían a la fundadora de la congregación María Auxiliadora, sor María Mazzarello y se la mostré a una compañera porque no me atrevía a entregarlo a la monja que era mi profesora. La chica incrédula y un poco cruel lo dejó en sus manos, diciéndole que yo lo había copiado de un libro. Para abreviar el cuento, dudaron de mi autoría y recibí gran reprimenda por “plagiaria”. No me entregó el poema y lo único que recuerdo es un verso: “una flor creció en Mornese, toda llena de virtudes….”. Esa experiencia caló hondo en mi susceptibilidad lo que le comenté al Profesor Recabarren. No sé las palabras precisas que me dijo pero tengo la esencia del contenido: “Sigue escribiendo es el mejor sistema para expresar los sentimientos e ideas. Desecha las críticas que te amargan , sólo conserva los buenos consejos y sigue leyendo todo lo que esté a tu alcance”.

El kiosco desapareció y pasaron mucho y muchos años. Y en una mañana de agosto del 2019, coincidimos en un desayuno donde se celebraba un aniversario más de El Heraldo. No sé si me asoció con aquella niña de tantos años atrás que le confió su cuaderno. Quedamos en lugares separados pero me dio a entender desde su ubicación: “Debemos conversar antes de irnos”. Asentí emocionada y pensé: “ se acuerda de mi”. Desgraciadamente pasaba la hora y no podía encontrar la ocasión para acercarme a él porque estaba en plena charla con señores importantes tratando temas importantes y yo me sentí insignificante para interrumpirlos. Era hora de volver a casa y hacer mi almuerzo. Después de esperar un tiempo razonable decidí macharme del lugar con el propósito de conectarme con él en otra ocasión. Nunca pude conseguir su número y me recrimino de no haber ahondado más en el asunto. Traté de ubicarlo por las redes sociales pero fue en vano. En el último tiempo se me ocurrió consultarle a don Alfonso Astete sobre su ubicación, era como una necesidad imperiosa de conversar sobre tantos temas. Entonces supe de la gravedad de la enfermedad que lo aquejaba y no le permitía hacer vida social. Una triste situación que me afectó por estar muy sensible ante la reciente pérdida de mi hermano.

Ya era tarde para todo. Demasiado tarde. Y el escozor de este despedida me durará por largo tiempo, es una especie de melancolía donde alejarse de los seres que han partido duele demasiado y el proceso de recuperación es tan lento que ningún método de distracción puede remediar y reparar la ausencia.

¡Cómo pudo pasar tanto tiempo sin poder expresarle que parte de sus consejos fueron tan útiles en mi vida! A manera de consuelo recurro a un pensamiento de Tagore que infunde una esperanzadora paz: “El ideal de un Paraíso no es un mero producto imaginativo, sino la última realidad a que tienden todas las cosas. Creo que esta visión del Paraíso es evidente en la luz del sol, en el verdor de la tierra, en el manar de las aguas, en la hermosura de la primavera, en la paz de las mañanas de invierno… Por todas partes este espíritu está despierto y saca su voz de la tierra. Somos sordos a su llamada, la olvidamos; pero la voz de la eternidad se derrama como de un órgano potente y llega a lo más hondo de nuestro ser con su música”

Con esa sensación que los que han partido no se van, permanecen invisibles a nuestros sentidos pero los percibimos a nuestro lado junto a la madre naturaleza acompañándonos día a día. . Así quedamos más tranquilos.

Profesor Recabarren , ¡¡¡ cómo me hubiese gustado ser su alumna!!!



(Tily Vergara)