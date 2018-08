Opinión 03-08-2018

Don Salomón

Si alguien me dijera que no existen personas que hagan magia de verdad, yo pondría en dudas sus palabras. Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo si hablamos de ‘magia de verdad’? Yo sé que un prestidigitador logra a veces efectos extraordinarios; sin embargo, este arte o técnica no es más que un estudiado juego de manos: se basa en la velocidad del artista y en el descuido del espectador. No. Me refiero a la existencia de ciertas personas que tienen ese sortilegio; es decir, que logran, quizás sin la intención, efectos mágicos que toman lugar fundamentalmente en el alma de quienes los observaban…

¡Miren! Alguien golpea la puerta de calle. ¿Quién será? Le ha dado un toque familiar y cómico a la puerta con los nudillos de su mano. Tiene que ser alguien que nos conoce. Hemos vivido siempre en la misma casa, ubicada en la calle Baquedano de Linares. Es el medio día de un día de la semana. Mi padre está hoy en casa más temprano que de costumbre. Busca unos papeles extraviados y mi madre parece estar un poco atrasada con la merienda… ¡Ah, sí!, la puerta: ¡Don Salomón Giadach!... ¡Que linda sorpresa! ¡Pase usted adelante! … Mi papá, un funcionario bancario, conoció a este caballero en el Banco del Estado. En esa oportunidad lo ayudó a llenar ciertos formularios. Otro día mucho después, volvíamos de la costa en la vieja camionetita Ford modelo A. Forzados por una intensa lluvia, tuvimos que detenernos en su domicilio de Longaví. Recuerdo que en esa ocasión don Salomón cenaba una deliciosa liebre preparada escabechada. Se la estaba sirviendo fría. En la marmita sobre la mesa se veían los pequeños trozos de carne, cebolla cortada en ‘tajo de pluma’, zanahoria y muchas aceitunas. Nos contó esa vez a mi hermano y a mí, niños de ocho y nueve años de edad, que él mismo cazaba sus liebres: les hacía chistar dos dedos de su mano derecha y los animalillos se detenían allí mismo petrificados en forma instantánea. Solo era cosa de agarrarlos …



Don Salomón entró cuando se le invitó a pasar. Saludó a mi madre y salió con papá a sentarse a la terraza bajo el parrón, pero el hombre en realidad no se sentó. Descubrió maravillado una gran cantidad de pepas de zapallo que alguien había dejado en un plato a secarse al sol. Las llevó a la cocina donde mi madre afanaba con su comida. Puso sus pepas ya descascaradas al horno y vino a contemplar un antiguo tapiz que colgaba en una muralla. Dijo con una cierta nostalgia, que él no estaba observando el tejido de aquella estera; que, a través de aquélla, él veía su país. Volvió a la cocina y cogió una taza de tamaño mediano. Le puso una cucharada y media de Nescafé bien colmadas, dos cucharaditas de azúcar y le dejó caer dos o tres goterones de agua caliente. Entonces comenzó a batir el contenido de la taza. Y lo batió como si no hubiera otra cosa que hacer en el mundo, que revolver esa taza de café. El volumen de su contenido fue aumentando y espesando. Y don Salomón seguía agitándolo. Levantó por dos segundos su taza, como si fuera a hacer un brindis: ‘un café a la minuta’, nos explicó. En algún momento dejó el recipiente a un lado, lleno de un cremoso y espumoso café. Trajo sus pepas de la cocina, las espolvoreó muy ligeramente con sal y se las fue comiendo una a una mientras bebía a cortos sorbos su café. Le hizo entonces a mi padre la siguiente declaración: no hay nada más bueno, ‘majito’, que un café a la minuta acompañado de ‘bebas de zaballo’. Mi hermano y yo estábamos en ese momento en el liceo, pero pensábamos en don Salomón. Por reírnos un poco de él dijimos que, tal vez, luego del almuerzo, se habría acercado a la muralla donde colgaba la estera. Que a lo mejor la habría bajado y extendido en el suelo para agacharse sobre ella a orar o a murmurarle al tapiz en el oído ciertos conjuros.



Cuando volvimos en la tarde con mi hermano, encontramos la casa tranquila y silenciosa. Mi madre aún no había vuelto de la Cruz Roja y mi papá llegaría mucho más tarde a cenar. La alfombra estaba todavía allí, sobre la misma muralla; es decir, don Salomón no la había tomado para volver a su casa volando en ella.



(Omar Goulart)