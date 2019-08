Social 04-08-2019

“Doña Florencia”: La prueba de que emprender es posible en Linares

Abandonó su trabajo de años en Santiago, donde estaba muy bien remunerada y en constantes capacitaciones. Ello no fue suficiente para cumplir con el sueño de tener a lo propio y alcanzar un proyecto de vida junto a los suyos.



“Pensar en que nada es eterno en la vida me hizo decidir a jugármela y creer que mi proyecto no puede fracasar y negocié mi salida en la empresa. Con esos recursos instalé mi negocio “Doña Florencia”, en la Villa del mismo nombre en el sector norponiente de Linares y las cosas se han ido dando tal como estaba pensado, aunque no han sido muy fáciles”; dice María Inés Fuentes.



Llegó al Centro de Negocios de Linares que financia Sercotec y que opera la Universidad santo Tomás por un dato; pensando que “había que pagar por las consultas y las asesorías y me di cuenta que en realidad esto era gratis. Me cayó del cielo, porque buscaba cursos, formación, asesoría y alguien que me hiciera un acompañamiento en mis proyectos y acá estaba todo; casi a la vuelta de la esquina como se dice”.

El trabajo con el CDN la ha llevado a participar de diferentes capacitaciones “y a poder ir descubriendo que con empeño y constancia se pueden lograr muchas cosas. Mi hermano también ha sido clave en el tema de asesoría financiera, algo que me complementó el centro de Negocios y ahora he podido ir ordenando mis gastos y proyectar mis ventas”.

Esta emprendedora se ha dedicado a hace run trabajo de inteligencia y seguimiento, observando muchos negocios de similares características, descubriendo en ellos fortalezas y debilidades, lo que la ha llevado a un proceso de consolidación donde está instalada.



DIRECTOR DE SERCOTEC

El director regional de Sercotec, Gerardo Castillo, indicó que “casos como los de la señora María Inés, son los que queremos que se sigan repitiendo, esfuerzo, perseverancia y amor a su emprendimiento la llevaron a poder cumplir su sueño, no nos queda más como Sercotec decir que siga confiando en nosotros, que participe de las charlas que realiza nuestro Centro de Negocios Sercotec Linares, y que este beneficio del programa Crece le ayude lo suficiente para seguir avanzando y haciendo crecer su empresa”.