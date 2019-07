Opinión 27-07-2019

Doña Margot Loyola…y otra opinión

Doña Margot Loyola era un personaje. A quienes le conocimos en su diálogo íntimo y sincero, será imposible olvidarla. Sólo la sentía distante doña Emma Jauch. A los almuerzos en Abranquil en casa de Luis Valentín Ferrada, llegábamos en lote a su convocatoria con campana de fundo y todo. Mi amigo Luis Valentín solía programar platos chilenos: pastel de choclo, humitas, cazuela de chancho y vino tinto. A menudo Margot quedaba frente a Emma. La poetisa no gustaba perder protagonismo y la folklorista se lo arrebataba a manotones: chistes, anécdotas, cuentos de grueso calibre dejaban a la esposa del pintor en cierta penumbra. “A veces me dan ganas de meterme debajo de la mesa”, me repetía, con visible incomodidad.

Ahora, sin ánimo de polémica – El Altísimo me libre de ello - queremos dar algunas opiniones sobre la excelente crónica que habla, con lujo de detalles, de la inauguración de la casa dedicada a la gran cultora de nuestras raíces.

Mi amigo Manuel Quevedo, hombre quitado de bulla, pero que utiliza muy buena espada con su pluma, publicó en julio del 2014, una carta abierta dirigida a Margot Loyola y su esposo Osvaldo a raíz de la decisión del matrimonio de donar su valiosa colección a una entidad santiaguina, el Museo de Historia Natural. “El gran titular – dice don Manuel – nos impactó a quienes tenemos el aprecio y cariño por su persona y por el trabajo desarrollado”

La epístola fue leída, no lo dudamos, en profundidad por doña Margot y don Osvaldo. Debieron reflexionar sobre la petición que le llegaba desde la tierra natal.

Por la carta respuesta enviada, se sabe que los esposos Cádiz Loyola visitaron Linares. En la nota a que aludimos, de fecha 14 de enero del 2014, dicen que están de acuerdo en que el edificio que se restaura, lleve el nombre de Casa de la Cultura Margot Loyola. Expresan que es un honor y piden que sea “Un ente vivo, gestor de la cultura de la comunidad”.

La carta es elocuente, sincera, llana. Muestra cariño por Linares.

La fotografía que ilustra esta crónica, la muestra recibiendo la bandera de Linares. “Fue un sueño cumplido de Margot Loyola”, me acota don Manuel Quevedo:

Sucedió al llegar a la ceremonia del 27 de octubre del 2011, – expresa el cronista linarense – al descender del automóvil, la artista dice: “Lo único que me falta es la bandera de Linares”. Al terminar la ceremonia, don Manuel le refiere, discretamente al Alcalde Rentería, el anhelo de la homenajeada.

De inmediato se activan protocolos y decisiones. Don Pedro Osores, Jefe de Relaciones Públicas, cumple prestamente el “arriamiento” del pabellón linarense en honor de Margot. Ella la recibe con la unción que denota la fotografía.



HIJA ILUSTRE DE LINARES

Desde luego, fue Hija Ilustre de Linares, pero no en 1987 como refiere el respetado cronista en su artículo del pasado 24 de julio, sino que el laudable y justiciero hecho aconteció doce años antes, el sábado 25 de octubre de 1975, siendo Alcalde don Luis Navarrete Carvacho y donde pronunció uno de sus bien compuestos discursos nuestro recordado amigo Enrique Gómez Muñoz, poeta laureado en decenas de cantos a la Reina.

La ceremonia, muy concurrida, se verifica en el Teatro Municipal. Doña Margot agradece con su chispa de siempre. Del Liceo de Niñas asistimos en una delegación que encabeza doña Lila Castro, Directora del establecimiento.

En la ocasión se premian afiches convocados por concurso en homenaje de la folclorista que, al día siguiente, domingo 26, ofrece un recital a todos los niños de las escuelas.

Nos la imaginamos en el cielo de los buenos, tal vez alrededor de una mesa, con ángeles, arcángeles y serafines, diciendo con sus ojos brillantes: ¿Puedo contar algo?, para narrar sus inagotables anécdotas.



Doña Margot atesora la bandera de Linares. Observa el Concejal Sergio Sepúlveda, Osvaldo Cádiz (al fondo) y el Alcalde Rolando Rentería. (Archivo de Manuel Quevedo)





JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia