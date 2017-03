Editorial 09-03-2017

Donación de órganos

El Congreso Nacional aprobó la Ley que regula la donación cruzada de órganos entre personas vivas.

Con esta nueva ley, y tal como lo han indicado las autoridades de salud del Maule Sur, se perfecciona la legislación vigente para incentivar los trasplantes.



Se trata de una modificación legal, aprobada por el Congreso Nacional que establece que un fallecido no será donante sólo si antes del momento en que se decida la extracción del órgano, se presente una documentación fidedigna, otorgada ante notario público, en la que conste que en vida manifestó su voluntad de no ser donante.

El notario deberá remitir esa información al Servicio de Registro Civil e Identificación que deberá incorporar a la persona al Registro Nacional de No Donantes.

En caso de existir duda fundada respecto de la calidad de donante, la ley establece un sistema de consulta a determinadas personas. Esta consulta debe ser en el siguiente orden de prelación: primer lugar al cónyuge que vivía con el fallecido o la persona que convivía con él en relación de tipo conyugal.

Lo interesante es que es un tema que debe conversarse necesariamente en familia, considerando su relevancia en materia de salud.