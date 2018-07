Policial 07-07-2018

Donación de órganos

La donación de órganos en Chile es limitada. Las estadísticas indican que el número de donantes efectivos promedio es 10 al mes, para una lista que bordea las dos mil personas. Lamentablemente, la cifra de donaciones se ha reducido aun más en el presente año, constatándose en algunos meses, como por ejemplo en marzo, solo tres donantes. El Ejecutivo resaltó que este fenómeno coincide con las auditorías a la Subsecretaría de Redes Asistenciales sobre la implementación del modelo de procuramiento y trasplante de órganos y tejidos, cuyo informe fue publicado en diciembre de 2017 y que objeta cuatro casos de trasplantes. Según el Gobierno, la CRM estableció que la voluntad de no ser donante debe reflejarse en el Registro Nacional de No Donantes y que no existiría norma que autorice que tal declaración pueda ser dejada sin efecto por decisión de los deudos, por el equipo médico o por la Unidad de Procuramiento. Para hacerse cargo de este tema, el Ejecutivo ingresó a trámite legislativo a la Cámara de Diputados un proyecto que busca perfeccionar el sistema de donación, evitando trabas o detectadas. Según consta en el mensaje presidencial, se estima contradictorio que una legislación que pretende establecer la donación como regla general, por el solo ministerio de la ley, e incentivar los trasplantes de órganos permita cuestionar por parte de los deudos solo la calidad de donante y no autorice revertir la voluntad manifestada de no ser donante, cuando con posterioridad el fallecido ha cambiado su parecer, sin regular su situación