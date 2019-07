Editorial 02-07-2019

Donación de órganos

Solicitar al Presidente de la República que encomiende a los ministerios de Educación y de Salud la realización de jornadas educativas para padres y alumnos de enseñanza media, a fin de informar y educar sobre la donación de órganos, buscando así que la conversación y consecuente decisión que se genere, posteriormente, en el seno familiar sea informada y consciente, es el objetivo de una resolución aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados.



En el texto, respaldado por la unanimidad, se precisa que la donación de órganos es un acto voluntario, altruista y gratuito, mediante el cual una persona o su familia, en representación de esta, deciden donar los órganos del familiar fallecido, a fin de que sean extraídos del cuerpo e implantados en otra persona.



Dicho acto de profunda generosidad, resalta el documento, ha permitido salvar muchas vidas en distintos países del mundo, siendo nuestro país pionero en sus inicios en Latinoamérica. Sin embargo, actualmente los números no están arrojando resultados positivos, llegando incluso a nuestro peak más bajo de donantes efectivos.



La resolución señala que, si bien es indiscutible la necesidad de mejorar la ley existente, en la búsqueda de eliminar las trabas y hacer más expedito y eficaz el proceso de donación de órganos, no es menos cierto, ni menos importante, la necesidad imperiosa de generar un cambio como sociedad, un cambio cultural, y entendiendo así la frase "donar órganos, es donar vida", como una realidad y no una frase de un spot publicitario.



En tal sentido, el texto indica que no es posible desconocer tampoco que el cambio cultural y que como sociedad requerimos, implica generar instancias de conversación, primeramente en el seno de cada familia, pero también, a nivel educativo, a fin de aclarar dudas, transparentar el proceso y explicar en qué consiste la donación y consecuentemente el trasplante de órganos.