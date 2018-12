Política 21-12-2018

Donación de órganos: senadores amplían plazo para expresar voluntad de no ser donante

Hasta 4 años tendrán como plazo las personas que decidan declarar su intención de no ser donantes para materializar esa voluntad ante notario, el registro civil o el funcionario que asiste en la renovación de carné de identidad o licencia de conducir.

Así lo acordaron las comisiones unidas de Hacienda y Salud, esto respecto al proyecto que complementa la ley sobre Trasplante y Donación de Órganos que cursa su primer trámite.

Cabe recordar que la norma busca aumentar el número de donantes de órganos, luego de la baja registrada en los últimos años. Hoy todos somos considerados donantes y los que no quieren serlo deben expresar esa voluntad, sin embargo, en muchas ocasiones esa intención se materializa de manera tácita y no razonada.

El proyecto establece que aquellos que no quieren ser donantes -4 millones en la actualidad- deberán reafirmarlo ante un notario o en el Registro Civil y de Identificación en un plazo de 6 meses. Si no hacen el trámite, automáticamente se les considerará donantes. Sin embargo, cuando la norma se discutía en Sala, algunos legisladores hicieron ver que esto era un retroceso y que se debía estudiar el citado lapso.

El pasado martes 11 de diciembre, se reunieron los integrantes de las comisiones de Hacienda y Salud acordando que el plazo se extiende a 4 años y se permitirá que la expresión de esa voluntad también pueda realizarse ante un funcionario del Registro Civil cuando se renueve el carné de identidad o cuando se haga el mismo procedimiento en la Dirección de Tránsito con la licencia de conducir.