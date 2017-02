Editorial 23-02-2017

Donaciones para familias albergadas.

Las donaciones para la reconstrucción, especialmente de viviendas, suman y siguen con intensidad en la Región del Maule. Sin embargo nos sorprenden declaraciones como el portero Claudio Bravo, sobre la negativa de acceder a la comuna de Constitución. La polémica, si existe o no, está lejos de la necesidad de las familias que lo único que les interesa y les importa, es tener sus viviendas para poder dejar los albergues o las carpas en las que están estos días.

Quien llegue con la ayuda, sea pública o privada, la verdad es que poco importa. Si es el Gobierno, si es un particular, si es un cantante que decidió estar estos días del Festival de Viña en una casa con su familia y no en el Hotel, ¿qué importa?. Lo que importa es que este cantante, donó para los albergados los 120 millones de pago por cantar en Viña.

Cuando lo que importa es el bienestar o el bien común de las familias afectadas, quién se tome la foto con ellos da lo mismo. Lo importante, lo que vale, lo que debería ocupar minutos en la televisión, que es bastante caro, es que cada día se van construyendo más casas, para que más familias albergadas puedan volver a sus propiedades a comenzar de nuevo.

También hay mucha gente que hace donaciones voluntarias. Familias que se han juntado para ayudar y llevar pañales, por ejemplo, o útiles de aseo, se suman a aquellos agricultores que han donado papas, fardos, etc, y que han tenido que acopiar en un servicio público por los “tramites”, por qué?. Si es donación de privados, porque no pasa directamente a las familias.

A veces, el querer hacer las cosas bien, no necesariamente se hace con la diligencia que se requiere. Y querer tener control sobre todo, a veces hace engorrosos los procesos. No hemos oído hablar de los dirigentes sociales que hay en cada uno de estos sectores, que son quienes conocen a sus vecinos y sus necesidades, tienen el diagnóstico en la palma de la mano y es importante incorporarlos a esta red con las autoridades para llegar con prontitud a atender las necesidades de las familias de los sectores afectados.