Editorial 18-07-2018

Donantes de órganos

En general y particular a la vez, podrán discutir los integrantes de la Comisión de Salud el proyecto que modifica la ley N° 19.451, con el objeto de incentivar la donación de órganos. Esto luego que la Sala accediera a la solicitud de esta instancia.

La idea es agilizar la tramitación de esta norma dada la premura que existe en aumentar el número de donantes.

Luego que se experimentara una disminución de trasplantes debido a un dictamen de la Contraloría –conocido en diciembre pasado- que establece que las familias de las personas que aparecen como no donantes no pueden ser consultadas sobre los órganos del fallecido.

En la actual ley de órganos todos somos donantes y aquellos que no quieren serlo deben expresar esa voluntad. Pasa que muchas personas cuando iban a sacar su carné de identidad, no les preguntaban y les ponían que no; o se les preguntaba sorpresivamente y la gente decía que no quería ser donante.

Ahora a este fenómeno se suma que no se le puede preguntar a los familiares de un potencial donante. Ello ha llevado a que existan cuatro millones de personas en calidad de no donante.

Frente a esto, la idea del proyecto de ley es que aquellos que no quieren ser donantes deberán reafirmarlo ante un notario en un plazo de 90 días. Si no hacen el trámite, automáticamente se les considerará donantes.