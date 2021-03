Opinión 17-03-2021

DONDE LA CHASCONA



Entre azul y piedra mineral

vine a tu encuentro ya ido...

cabalgando entre mitos y leyendas,

grávido en la tierra,

vienes a mí volando,

no sé como respirarte

si ebrio, o en la cima de una montaña

o simplemente vistiendo una rosa

con sus formas y colores.

¡Oh! Corazón frugal y sensible

al dolor del obrero con olor

a tierra chilena y

manos que durando

labran sus destinos en miles de rostros

y rostros cuyas miradas

llevan sus velas encendidas

de tardes crepusculares

¿Vienes volando o ya te fuiste?

¡Es mentira que no estás!

Estás en cada chiquillo enamorado,

hebra de mi patria

tejida al eco lejano de tu voz

entre azul y piedra mineral,

yo ya te conocía Pablo

mito, leyenda. ¡Corazón nuestro!



NOTA: “La Chascona” es una de las casas de Pablo Neruda y que está junto al cerro San Cristóbal, hoy convertida en museo.





Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista